Tirolo, albero cade sui cavi della funivia: la cabina si schianta a terra. Almeno 4 feriti gravi Almeno quattro persone sono rimaste gravemente ferite in seguito allo schianto di una cabinovia nell'impianto di Acherkogelbahn, in Austria.

A cura di Biagio Chiariello

Almeno quattro persone sono rimaste gravemente ferite in seguito allo schianto di una cabinovia in Tirolo, in Austria. Secondo le informazioni precedenti, un albero caduto è finito sul cavo portante della funivia, facendo precipitare la cabinovia. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorsi e sono operativi anche gli elicotteri.

L'incidente è avvenuto intorno alle 10.20 di oggi 9 gennaio tra l'ottavo e il nono pilone della ferrovia dell'impianto di Acherkogelbahn, nel comprensorio sciistico di Hochoetz (distretto di Imst), una trentina di chilometri a ovest di Innsbruck. Per ora non si sa nulla dell'identità dei feriti gravi.

Tutti gli altri ospiti sono stati portati in montagna o a vallee. Il salvataggio delle persone ferite è attualmente in corso.

L'impianto dove è avvenuto l'incidente

Gli esperti sono attualmente sul posto per accertare le cause dell'incidente, anche se allo stato attuale è escluso un difetto tecnico, riferiscono all'unanimità i media austriaci. Va detto che al momento dello schianto non c’era vento forte. L'impianto (composto da circa 60 cabine) resterà fuori servizio a tempo indeterminato.

Le autorità locali riferiscono che il distacco di una cabina, anche nel caso di caduta di alberi, è considerato un incidente anomalo.

IN AGGIORNAMENTO