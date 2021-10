Texas, aerei precipita dopo il decollo: salvi i 21 passeggeri, uno solo ha avuto un colpo di frusta Un aereo con 21 passeggeri a bordo è precipitato poco dopo il decollo e si è schiantato a terra nei pressi dello Houston Executive Airport, in Texas. L’incidente è avvenuto poco dopo le 10 italiane di ieri. Nessuno dei 21 passeggeri a bordo ha riportato gravi ferite. Tutti illesi.

A cura di Davide Falcioni

Un aereo con 21 passeggeri a bordo è precipitato poco dopo il decollo e si è schiantato a terra nei pressi dello Houston Executive Airport, in Texas. L'incidente è avvenuto poco dopo le 10 italiane, ma quella che tutti credevano si trattasse di una tragedia si è rivelata ben altro: grazie alle capacità del pilota, infatti, nessuna delle 21 persone che occupavano il velivolo ha perso la vita. Non solo: anche il conto dei feriti è insolitamente positivo, trattandosi di un incidente aereo. Solo due infatti hanno avuto bisogno delle cure mediche e per di più per traumi molto lievi: uno ha riportato un trauma alla schiena al livello cervicale, quello che viene normalmente chiamato colpo di frusta. Secondo quanto riferito dalla Cnn, il passeggero più giovane sarebbe un bambino di 10 anni. I filmati diffusi dall'emittente Cbs, e subito diventati virali, mostrano la carcassa dell'aereo avvolta dalle fiamme con i vigili del fuoco a lavoro per domare l'incendio.

Il velivolo precipitato è un McDonnell Douglas MD-87, un aereo di linea bimotore capace di trasportare fino a 130 passeggeri e impiegato anche da alcune compagnie che operano in Italia e nel resto d'Europa. Secondo una prima ricostruzione, l'aereo avrebbe urtato la recinzione che delimita la pista dell'aeroporto prima di cadere al suolo e prendere fuoco in un campo: il pilota tuttavia prima che accadesse è riuscito ad effettuare correttamente tutte le procedure d'emergenza e ad evitare conseguenze ben peggiori. Anche i passeggeri sono riusciti, in una situazione drammatica, a mantenere il sangue freddo uscendo dalla fusoliera prima che venisse avvolta dalle fiamme..