Terrore sul volo Ryanair: si scontra con un altro aereo durante il decollo, passeggeri fanno video Durante il decollo un volo Ryanair all’aeroporto di Madrid e diretto a Bologna, ha urtato un altro mezzo, causando un serio danno. Grande spavento per i duecento passeggeri a bordo.

A cura di Biagio Chiariello

Attimi di grande paura quelli vissuti dai circa duecento passeggeri del volo Ryanair in fase di decollo dalla pista dell’aeroporto spagnolo Adolfo Suarez Madrid-Barajas e diretto a Bologna.

Mentre l'aereo stava procedendo sulla pista per prendere velocità, l'ala si è scontrata contro un altro velivolo riportando seri danni. I passeggeri hanno cominciato a urlare e il velivolo si è fermato.

I fatti sono avvenuti poco prima delle ore 16 dello scorso primo novembre. Il volo era atteso a Bologna alle 18.10. I passeggeri seduti al lato finestrino, quindi adiacenti all’ala rimasta danneggiata dall’urto, chiaramente terrorizzati, hanno richiamato l’attenzione delle hostess e degli steward, che stavano impartendo le informazioni di routine, prima della partenza.

Per ore, hanno dovuto attendere che fosse organizzato il rientro. Fortunatamente nessuno tra passeggeri e personale di bordo è rimasto ferito. "Abbiamo atteso due ore, ma poi ci è stato messo a disposizione dalla compagnia aerea un secondo aereo per poter rientrare a casa. Da parte nostra non c’è stata paura" ha spiegato Federica a la Nuova Ferrara. "Abbiamo solo avvisato le hostess che era stata colpita l’ala dell’aereo e nel giro di due ore è stato messo a disposizione un nuovo aereo per tornare a Bologna" ha aggiunto la donna.

Uno dei passeggeri ha pubblicato su TikTok il video dei momenti subito dopo l'incidente. Sul social media ovviamente sono arrivati numerosi commenti anche e soprattutto ironici sull'accaduto. Non pochi però hanno ringraziato la compagnia aerea per essersi adoperata a ridurre al minimo i disagi, facendo arrivare tutti quanti a destinazione, seppur con diverse ore di ritardo.