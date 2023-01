Terribile incidente frontale causato da auto contromano: morti 5 studenti, tornavano a casa dal college Salomon Correa, Ava Luplow, Maggie Franco e le sorella Andrea e Susana Prime sono le vittime dell’incidente avvenuto domenica nello Stato del Wyoming. Frequentavano tutti il Jackson Hole Bible College.

A cura di Biagio Chiariello

Nell’ordine Salomon Correa, Andrea Prime, Ava Luplow, Maggie Franco e Susana Prime

Tragedia sulle strade degli USA. Cinque studenti che tornava a casa dal college sono rimasti uccisi nello Stato del Wyoming in un drammatico incidente stradale provocato da una persona che guidava contromano. Le vittime sono le sorelle Andre e Susana Prime, Ava Luplow, Salomon Correa, e Maggie Franco.

Come riferisce l'emittente KATV frequentavano tutti il Jackson Hole Bible College quando domenica mattina sono rimasti coinvolti nel sinistro sull'Interstate 80: un pick-up di grandi dimensioni si è scontrato con un'autovettura e un camion, provocando un incidente che ha costretto un altro tir a sterzare dall'altra parte della strada, finendo per scontrarsi frontalmente contro la Ford F-150 degli studenti.

Il camion e l'auto dello studente sono stati avvolti dalle fiamme, uccidendo i cinque giovani e lasciando altre persone con ferite gravi. Il conducente del Dodge Ram, che deve ancora essere identificato, è stato arrestato.

La Wyoming High Patrol ha specificato che l'incidente è avvenuto a est di Rawlins, nel Wyoming, intorno alle 6:52. Un primo tamponamento ha lasciato tre auto incidentate sull'Interstate 80: qualche istante dopo un camion commerciale ha provato ad evitarle spostandosi sull'altra corsia, per poi scontrarsi frontalmente con l'auto degli studenti, uccidendoli tutti.

Maggie, Susana e Ava

Dopo l'incidente mortale, la comunità di Sylvan Hills si è riunita presso la parrocchia Faith Bible Fellowship, in Arkansas, per una veglia di commemorazione per i cinque studenti, molto conosciuti nella comunità locale: Susana e Ava lavoravano al panificio Humble Crumb vicino al loro liceo, dove anche Maggie aveva collaborato insieme ai membri della sua famiglia.

Le sorelle Andrea e Susana

Lydia VanderVate, che aveva frequentato la Faith Bible Fellowship con tutte e cinque le vittime, ha evidenziato quanto la tragedia abbia messo a dura prova la comunità."Il mio cuore è spezzato. Avevano tutti personalità così frizzanti, andavano d'accordo, ridevano sempre tra loro".