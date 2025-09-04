Terribile incidente a Berlino: un’auto investe un gruppo di persone, diversi bambini feriti

Paura a Berlino: giovedì pomeriggio un’auto è uscita di strada sulla Seestraße, nel quartiere Wedding, travolgendo un gruppo scolastico. Ferita gravemente l’accompagnatrice e contusi almeno tre bambini. Polizia e soccorsi sul posto, al momento esclusa l’ipotesi di atto doloso.

Momenti di terrore giovedì pomeriggio a Berlino, nel quartiere di Wedding, dove un’auto è finita sul marciapiede travolgendo un gruppo di persone. L’incidente è avvenuto intorno alle 13:10 lungo la Seestraße, all’altezza dell’incrocio con Dohnagestell, una zona molto frequentata anche da famiglie e bambini. A essere coinvolti sono stati quindici alunni di una scuola elementare, accompagnati da un’assistente.

Il bilancio parla di diversi feriti: la donna che seguiva i bambini è in condizioni gravi, mentre tre piccoli di età compresa tra i 7 e gli 8 anni hanno riportato lesioni leggere. Tutti sono stati soccorsi rapidamente e trasportati all’ospedale Virchow per ricevere le cure necessarie.

Secondo le prime ricostruzioni, diffuse dai quotidiani locali Bild e Berliner Zeitung, la BMW avrebbe perso il controllo dopo una curva, terminando la sua corsa contro il gruppo di perosone. Le indagini sono in corso, ma la polizia al momento propende per la pista dell’incidente e non di un gesto intenzionale.

L’autista, rimasto illeso, è stato fermato sul posto e interrogato dagli agenti. Le foto lo mostrano appoggiato alla sua auto mentre viene sentito dagli agenti. Il faro anteriore sinistro della vettura sembra danneggiato.

Imponente la mobilitazione dei soccorsi: vigili del fuoco, ambulanze e forze dell’ordine hanno transennato l’area e prestato assistenza immediata, mentre decine di persone assistevano alla scena con sgomento.

L’intera comunità di Wedding resta ora sotto shock per un episodio che poteva avere conseguenze ancora più gravi.