Tempesta Ida si abbatte su New York, metro allagata e bloccata: “Madre natura è davvero arrabbiata”

A cura di Susanna Picone

La tempesta Ida sta provocando grossi disagi anche a New York, dove è stato dichiarato lo stato di emergenza. Improvvise e pericolose inondazioni stanno colpendo tutto il nord-est degli Stati Uniti, in particolare New York, il New Jersey e il Connecticut. A New York la metropolitana è ferma e gli abitanti sono stati invitati a non uscire di casa: l'uragano ha colpito la Grande Mela in un modo che secondo il governatore Kathy Hochul "non era prevedibile", come ha detto alla Cnn dopo aver dichiarato lo stato di emergenza. Nella notte scorsa è stato deciso uno spiegamento di forze per affrontare la situazione ma "questo è molto più di quanto ci si aspettasse: stasera madre natura è davvero arrabbiata".

Tempesta Ida, il sindaco di New York: "Se stai pensando di uscire, non farlo"

Lo stesso sindaco Bill de Blasio aveva dichiarato l'emergenza per la metropoli invitando tutti a rimanere a casa mentre molte linee elettriche sono saltate. Le condizioni delle strade sono “pericolose”, ha dichiarato. "Se stai pensando di uscire, non farlo. Stai lontano dalle metropolitane. Stai lontano dalle strade. Non guidare", l’allarme del sindaco. Le autorità di New York City hanno emesso il divieto di viaggio per tutti i veicoli non di emergenza. "La nostra rete metropolitana è di fatto bloccata" ha detto ancora il governatore di New York. "Ogni linea è limitata o sospesa a causa dell'afflusso d'acqua, quindi vogliamo che le persone stiano alla larga dalle stazioni". "Non è sicuro per le persone stare all'esterno, New York sta affrontando una situazione davvero terribile”, così ancora il governatore ribadendo l’invito a restare a casa. Fortunatamente non si registrano feriti né danni gravi.

Un morto nel New Jersey

Si conta invece almeno una vittima nel New Jersey in seguito alle inondazioni provocate dalla coda dell'uragano. Si tratta di un uomo sulla settantina che si trovava nella sua auto insieme ad altre due persone nella cittadina di Passaic – al confine con lo Stato di New York – quando il veicolo è stato sommerso dall'acqua. I vigili del fuoco sono riusciti a trarre in salvo le altre due persone. Anche il governatore Phil Murphy ha dichiarato lo stato di emergenza. Sono sospesi i collegamenti ferroviari, eccetto quelli con Atlantic City. Finora il bilancio dell’uragano Ida era di 7 vittime negli Stati Uniti meridionali. Enormi tornadi si sono abbattuti in Pennsylvania, New Jersey e Maryland, dove un diciannovenne è morto e un altro risulta disperso a causa dell'allagamento di un edificio.