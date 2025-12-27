Esteri
video suggerito
video suggerito

Tempesta di neve a New York, la bufera peggiore dal 2022: oltre 1600 voli cancellati

Gli Stati Uniti stanno vivendo in queste ore l’evento nevoso peggiore dal 2022. Oltre 1600 voli sono stati cancellati ed è stata emessa un’allerta meteo nello Stato di New York.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Gabriella Mazzeo
183 CONDIVISIONI
Immagine

Allerta maltempo a New York con oltre 40 milioni di persone coinvolte nell'annullamento dei voli in partenza e con le strade deserte. Secondo le previsioni, gli Usa sono coinvolti in queste ore in quello che è l'evento nevoso più intenso degli ultimi 3 anni.

Nello Stato di New York, al Frederick Douglass Greater Rochester International Airport, gli aerei decollano e atterrano sotto la bufera, ma sono stati annullati oltre 1.600 voli. Su New York sono attesi accumuli fino a 20 cm di neve con punte che in alcune aree limitrofe potrebbero superare i 25 cm.

Immagini rilasciate dal Dipartimento dei Trasporti americano
Immagini rilasciate dal Dipartimento dei Trasporti americano

Sul piano dei trasporti, l'emergenza è ingente: circa la metà degli aerei eliminati era diretto nell'area di New York City: LaGuardia, John F. Kennedy e Newark, nel vicino New Jersey. Ritardi e cancellazioni anche su Detroit, Philadelphia e Boston.

Leggi anche
Olly menzionato dal New York Times, Balorda Nostalgia è tra le più grandi hit del 2025
tempesta di neve negli Usa
tempesta di neve negli Usa

Le autorità hanno diramato un'allerta meteo a causa delle temperature particolarmente basse che non permettono lo scioglimento della neve, aumentando il rischio per la circolazione stradale e urbana. Le allerte sono state emesse anche per gran parte della Pennsylvania, del Massachusetts e del New Jersey, dove è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Secondo gli esperti, sono infatti previste tempeste di neve con una perturbazione di origine artica che si è abbattuta anche in altre aree del nord del Paese. Stando alle previsioni, si tratta della nevicata più copiosa dal 2022.

Neve negli Stati Uniti
Neve negli Stati Uniti

La governatrice dello Stato di New York, Kathy Hochul, ha già dichiarato l'emergenza in alcune contee. Sulla costa occidentale le piogge continuano ad abbattersi e il timore di frane ha causato migliaia di evacuazioni per i civili residenti nella zona.

Esteri
183 CONDIVISIONI
Immagine
"Finanziavano Hamas con soldi per Gaza": tra gli arrestati c'è il leader palestinese Hannoun
Ma l’indagine su Hannoun e Hamas non cancella i crimini di Israele e l’orrore a Gaza
Francesco Cancellato
L'indagine della Procura nazionale antimafia sui soldi raccolti da tre associazioni di beneficenza in Italia
Gli inquirenti: "L'indagine non toglie rilevanza ai crimini del governo israeliano nella Striscia"
Il governo Meloni all'attacco di pro Pal e sinistra dopo gli arresti della Digos a Genova
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Esteri
api url views