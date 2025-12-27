Tempesta di neve a New York, la bufera peggiore dal 2022: oltre 1600 voli cancellati

Gli Stati Uniti stanno vivendo in queste ore l’evento nevoso peggiore dal 2022. Oltre 1600 voli sono stati cancellati ed è stata emessa un’allerta meteo nello Stato di New York.

Allerta maltempo a New York con oltre 40 milioni di persone coinvolte nell'annullamento dei voli in partenza e con le strade deserte. Secondo le previsioni, gli Usa sono coinvolti in queste ore in quello che è l'evento nevoso più intenso degli ultimi 3 anni.

Nello Stato di New York, al Frederick Douglass Greater Rochester International Airport, gli aerei decollano e atterrano sotto la bufera, ma sono stati annullati oltre 1.600 voli. Su New York sono attesi accumuli fino a 20 cm di neve con punte che in alcune aree limitrofe potrebbero superare i 25 cm.

Immagini rilasciate dal Dipartimento dei Trasporti americano

Sul piano dei trasporti, l'emergenza è ingente: circa la metà degli aerei eliminati era diretto nell'area di New York City: LaGuardia, John F. Kennedy e Newark, nel vicino New Jersey. Ritardi e cancellazioni anche su Detroit, Philadelphia e Boston.

tempesta di neve negli Usa

Le autorità hanno diramato un'allerta meteo a causa delle temperature particolarmente basse che non permettono lo scioglimento della neve, aumentando il rischio per la circolazione stradale e urbana. Le allerte sono state emesse anche per gran parte della Pennsylvania, del Massachusetts e del New Jersey, dove è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Secondo gli esperti, sono infatti previste tempeste di neve con una perturbazione di origine artica che si è abbattuta anche in altre aree del nord del Paese. Stando alle previsioni, si tratta della nevicata più copiosa dal 2022.

Neve negli Stati Uniti

La governatrice dello Stato di New York, Kathy Hochul, ha già dichiarato l'emergenza in alcune contee. Sulla costa occidentale le piogge continuano ad abbattersi e il timore di frane ha causato migliaia di evacuazioni per i civili residenti nella zona.