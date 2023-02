Supera l’esame da paramedico, festeggiando bevendo e muore nell’incidente: Sarah aveva 32 anni Gli esami effettuati dopo l’incidente avvenuto la sera del 14 ottobre scorso a Leyland, Lancashire, in Regno Unito, hanno stabilito che Sarah Giffen-Smith era “significativamente ubriaca” quando quella sera si è messa al volante della sull’auto.

A cura di Biagio Chiariello

Sarah Giffen-Smith aveva bevuto qualche bicchiere di trovo quando è salita sulla sua auto e si è schiantata contro un albero, dopo aver festeggiato il superamento degli esami per diventare paramedico. Come emerso dagli esami, la donna era "significativamente ubriaca" quando è salita sulla sua Audi A1 la sera del 14 ottobre scorso a Leyland, Lancashire, in Regno Unito.

Secondo le ricostruzioni, la 32enne inglese ha perso il controllo della sua auto dopo aver effettuato una curva, ha attraversato un'area erbosa prima di finire contro un albero. I vigili del fuoco sono stati costretti a tagliere le lamiere dalla sua auto per estrarla dalla vettura e portarla al Royal Preston Hospital. Sarah è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico al fegato, ma purtroppo non è servito per salvarle la vita.

Le indagini sull'incidente sono state affidate al Preston Coroner's Court. Secondo l'investigatore Brendan Williams sull'auto di Sarah non sono stati riscontrati difetti. La donna al momento dell'incidente indossava la cintura di sicurezza. Peraltro sulla strada non sono stati evidenziati segni particolari di frenata. "Il veicolo è stato come lasciato andare, ha colpito il marciapiede, ha attraversato la zona erbosa e poi l'incrocio con Jubilee Court prima di scontrarsi con un albero", ha detto Williams.

Il tasso di alcol nel sangue era di 228 mcg, quasi tre volte il limite legale per la guida (80 mcg) in Regno Unito. L'assistente medico legale Kate Bisset ha dichiarato: "[Sarah] aveva festeggiato il superamento degli esami paramedici prima di salire sul suo veicolo la notte in questione". Una TAC post mortem ha rivelato che il fegato di Sarah era "a pezzi e in più parti". La causa del decesso è stata stabilita in danno epatico traumatico.