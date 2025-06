video suggerito

Camionista scende per segnalare un guasto, travolto e ucciso da una Fiat Panda nella Galleria Carso L'incidente poco dopo la mezzanotte di giovedì 19 giugno nella Galleria Carso in direzione Venezia. La vittima è una camionista di 32 anni di nazionalità turca. Era appena sceso dal mezzo per posizionare il triangolo d'emergenza quando è stata travolto. Alla guida dell'utilitaria un uomo di mezza età.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Un tragico incidente stradale ha sconvolto la notte tra mercoledì 18 e giovedì 19 giugno 2025. Poco dopo la mezzanotte, intorno alle 00:20, un camionista turco di 32 anni ha perso la vita all’interno della Galleria Carso, lungo il tratto autostradale che da Trieste conduce a Monfalcone, in direzione Venezia. Il giovane autotrasportatore si era accostato sulla destra della carreggiata per segnalare un guasto improvviso al proprio mezzo pesante. Era appena sceso dal camion per posizionare il triangolo d’emergenza, quando è stato centrato in pieno da una Fiat Panda condotta da un uomo di mezza età.

L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo alla vittima, sbalzata a terra nel momento in cui stava probabilmente tornando verso il veicolo. Le cause esatte dell’avaria e della successiva dinamica dell’investimento sono ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale, intervenuta sul posto insieme ai Vigili del Fuoco, al personale dell’Anas e ai sanitari del 118.

Quando l’equipe medica è arrivata sul luogo dell’impatto, il camionista era già in arresto cardiaco traumatico. I soccorritori hanno immediatamente avviato le manovre di rianimazione, proseguite per oltre mezz’ora, ma nonostante gli sforzi, le condizioni dell’uomo erano ormai irrimediabili. Il decesso è stato dichiarato intorno alle 00:30, all’interno della stessa galleria.

Secondo quanto ricostruito, il mezzo si era fermato nei pressi dell’uscita per Prosecco, proprio all’interno della canna della Galleria Carso. La Panda coinvolta lo avrebbe investito nel momento in cui il camionista si trovava in un punto poco visibile, forse in procinto di terminare l’operazione di segnalazione. Non è chiaro se l’automobilista abbia avuto il tempo o lo spazio per frenare.

La vittima non è stata immediatamente identificata: le sue generalità non erano note nelle prime ore successive all’incidente. Solo in seguito si è appreso che si trattava di un cittadino turco, in transito lungo l’arteria friulana durante un trasporto. I rilievi della Polstrada si sono protratti fino alle prime luci dell’alba, mentre la galleria è rimasta chiusa per consentire le operazioni di soccorso, messa in sicurezza e ricostruzione della dinamica.