Strappa a morsi la lingua del suo stupratore e poi la consegna alla polizia come prova I fatti sono avvenuti ad Avignone, in Francia, lo scorso 19 febbraio. La 57enne ha reagito al tentativo di violenza sessuale e ha poi denunciato il suo aggressore, un uomo di origini tunisine sulla trentina, che è stato arrestato.

Una donna di 57 anni strappato a morsi la lingua dell'uomo che la stava stuprando e l'ha consegnata alla polizia come prova. I fatti sono avvenuti lo scorso 19 dicembre ad Avignone, in Francia. La presunta vittima ha detto che stava portando a spasso il suo cane alle 4 del mattino quando un uomo sulla trentina ha iniziato a seguirla.

Secondo quanto riferito, le si è avvicinato, ha tentato di abbracciarla e baciarla con forza mentre le faceva scivolare le mani sui pantaloni. La 57enne è riuscita a divincolarsi mordendo la lingua dell'aggressore e con lo stesso organo mutilato all'uomo è tornata a casa.

Come riporta France Bleu la donna poi, accompagnata dal figlio, ha portato il pezzo di carne alla stazione di polizia locale. Gli agenti si sono recati sul posto e hanno arrestato l'uomo, originario della Tunisia e che pare risiedesse illegalmente in Francia. Ma il presunto stupratore avrebbe detto agli agenti che era stata la donna ad aggredirlo, non il contrario. Ora dovrà affrontare un processo immediato e sarà costretto a lasciare la Francia.

Come si legge sul Daily Mail la vicenda è simile a un recente caso spagnolo che ha visto una donna evirare l'uomo che la stava violentando. I due, entrambi originari del Bangladesh, hanno lavorato insieme in un bar a Sant Andreu de la Barca vicino Barcellona. L'organo sessuale è stato poi recuperato e l'uomo portato in ospedale per un'operazione d'emergenza, in modo che i medici potessero tentare di riattaccargli il pene. La donna ha poi ammesso la sua aggressione ed è stata arrestata con l'accusa di aggressione e amputazione. così come l'uomo che deve rispondere di tentato stupro.