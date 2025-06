video suggerito

Lui la lascia, lei lo sposa a sua insaputa e gli invia il certificato di nozze per posta: "Congratulazioni" Il 42enne statunitense si è ritrovato sposato a sua insaputa con la donna che aveva da poco lasciato poco prima delle nozze. Come ha confermato la polizia, la 36ene ha ingannato un reverendo suo amico facendo celebrare le nozze in assenza dello sposto e registrando poi il certificato: arrestata per stalking.

A cura di Antonio Palma

Un uomo statunitense di 42 anni si è ritrovato sposato a sua insaputa con la donna che aveva da poco lasciato dopo una lunga relazione e lo ha scoperto per posta quando la 36enne gli ha inviato una copia del certificato di nozze con il messaggio: “Congratulazioni”. L’assurda storia arriva dal Texas, in Usa, dove la donna è stata arrestata la scorsa settimana con l'accusa di stalking.

Come ha confermato la polizia della cittadina di Beverly Hills, due settimane fa l’uomo, Christopher Scott Mitchell, ha ricevuto a casa una strana lettera dalla sua ex che lo informava che pochi giorni prima si erano sposati. "Congratulazioni, magari chiama tua moglie" recitava il messaggio della 36enne Kristin Marie Spearman. Peccato che il 42ennne non avesse mai partecipato ad alcun ricevimento e che i due si fossero lasciati proprio prima delle nozze programmate a inizio giugno. L’uomo ha subito denunciato tutto facendo scattare l’inchiesta

Come scoperto dagli investigatori, la donna aveva usato uno stratagemma e convinto un pastore a certificare il matrimonio "senza che la vittima ne fosse a conoscenza e senza la sua presenza”. Poi si è recata all'ufficio del cancelliere della contea e ha depositato il certificato di nozze formalizzando l’unione, prima di avvertire la vittima del raggiro.

Le indagini hanno confermato l'inganno e la polizia ha arrestato Spearman a casa sua per un'accusa di stalking di terzo grado e l'ha successivamente condotta nel carcere della contea di McLennan. La donna è stata poi rilasciata su cauzione ma è stata emesso un ordine di protezione d'emergenza.

La vittima dell’inganno ha dichiarato agli inquirenti che lui e la donna avevano avuto una relazione e che avevano perfino presentato una prima richiesta di matrimonio intorno al 2 giugno. Poi la coppia ha litigato e si è lasciata prima che le nozze potessero essere ufficializzate. Grazie a quel documento, però, la donna ha convinto il pastore a celebrare le nozze in assenza dell’uomo.

Il pastore coinvolto sta collaborando pienamente con le forze dell'ordine e "ha espresso il suo sincero rimorso per l'accaduto", ha assicurato il capo della polizia locale spiegando che sta collaborando con l'ufficio del procuratore distrettuale della contea di McLennan per verificare se siano state violate altre leggi. Il pastore che ha officiato la cerimonia, ha afferma di essere stato ingannato da Spearman e di aver creduto che il matrimonio fosse legittimo in base alla loro lunga amicizia e alla documentazione fornita.