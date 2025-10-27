Strangola la compagna e dà fuoco alla casa, nell’incendio muore anche il figlio neonato: tragedia negli Usa

Ha strangolato la compagna e dato fuoco alla casa mentre lei e il loro figlio neonato si trovavano all’interno. Il 30enne Kidane Haile è stato arrestato per l’omicidio di Kathleen Carrig, 29 anni, e del loro bambino di 4 giorni, Noah. Come è emerso dall’esame sul corpo, la donna è morta “per asfissia da strangolamento”. La causa del decesso del piccolo invece è ancora sotto inchiesta.

Kathleen Carrig e Kidane Haile, 30 e 29 anni.

Il fatto risale al 18 ottobre scorso, come riportano i quotidiani esteri. Intorno alle 20.35 i Vigili del Fuoco di Buffalo, nello Stato di New York, sono intervenuti in un appartamento sulla Norwood Avenue, dopo aver ricevuto una segnalazione di un incendio, si legge in una nota dell'ufficio del Procuratore distrettuale della contea di Erie.

La 29enne e il neonato sono stati dichiarati morti sul posto, mentre l'uomo era stato portato in ospedale per ricevere le cure del caso. Era stato dimesso il 22 ottobre e preso in custodia dalla Polizia.

"Haile è accusato di aver causato intenzionalmente la morte della sua ragazza all'interno del loro appartamento", ha dichiarato ancora l'ufficio del procuratore distrettuale.

A quanto si apprende, le autorità prevedono di presentare ulteriori accuse contro il 30enne. "L'ufficio del medico legale della contea di Erie ha stabilito che la causa della morte è stata omicidio per asfissia da strangolamento".

"Siamo addolorati per la tragica morte di questa giovane madre e del suo neonato. I miei pensieri sono rivolti alla famiglia di queste vittime, mentre continuiamo a cercare risposte e giustizia", ha detto il procuratore Michael Keane.

Durante una conferenza stampa, ha spiegato che Haile ha appiccato intenzionalmente l'incendio dopo aver strangolato Carrig: "Le prove dovrebbero confermare il fatto che ha dato fuoco alla casa con la benzina".

"La causa della morte del piccolo Noah è ancora sotto inchiesta, la chiarirà il medico legale, ma contiamo di poterla verificare e segnalare in tempi molto brevi", ha aggiunto.

Come si legge necrologio, Carrig era una "madre amorevole", lascia i genitori e la sorella. Haile, consulente finanziario per l'Università di Buffalo, è stato arrestato senza cauzione dopo l'udienza preliminare. L'ufficio del Procuratore distrettuale ha dichiarato che rischia una pena massima che va dai 25 anni all'ergastolo in caso di condanna.