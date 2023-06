Strage dei treni In India, indagini già concluse: “Abbiamo trovato cause e colpevoli, pene severe” Il ministro delle Ferrovie indiano ha confermato che l’indagine ha già identificato la causa dello scontro tra treni in India costato la vita a quasi trecento persone e anche le i responsabili dell’errore sarebbero stati già individuati.

A cura di Antonio Palma

“Abbiamo già individuato la causa dell’incidente ferroviario e le persone responsabili” così il ministro delle Ferrovie indiano ha annunciato oggi che le indagini sul più grande disastro ferroviario dell'India costato la vita a quasi trecento persone sono già a un punto di svolta. “Siamo in attesa del report dettagliato degli inquirenti ma la causa è stata identificata e le persone responsabili sono state identificate", ha detto infatti all'agenzia di stampa indiana ANI il ministro Ashwini Vaishnaw.

Pur rifiutandosi di fornire altri dettagli sulla tragedia che ha coinvolto due treni passeri e un convoglio ferroviario merci, il Ministro ha spiegato che tutto sarebbe stato causato da un errato segnalamento delle precedenze prima di uno scambio sui binari e che l’inchiesta ha trovato chi era responsabile dell'errore.

Scontro tra treni in India: l'inchiesta

L’inchiesta dunque avrebbe confermato i primi sospetti che parlavano appunto di un errore al sistema di segnalamento utilizzato dalle ferrovie indiane. L’ipotesi però erano due e cioè un malfunzionamento tecnico dovuto a un guasto o un errore umano in quanto le segnalazioni sulla vecchia rete ferroviaria indiana sono spesso gestite dal personale in ogni stazione.

Secondo il Ministro, sarebbe stata accertata ora la seconda ipotesi e cioè l’errore umano. “Ci saranno punizioni severe per i colpevoli del disastro" ha dichiarato invece il primo ministro Modi ringraziando i soccorritori che hanno lavorato per giorni alla ricerca di sopravvissuti e vittime bloccate tra i convogli.

La dinamica dell'incidente ferroviario e le vittime

Intanto il bilancio delle vittime dello scontro tra i treni in India è stato rivisto al ribasso e conta 275 morti rispetto ai 288 segnalati in precedenza. Secondo le autorità alcune vittime erano state contate due volte. Resta gravissimo il bilancio dei feriti che sono oltre mille tra cui un centinaio ricoverati in gravi condizioni.

La dinamica di quanto accaduto era stato già ricostruita nelle ore successive alla tragedia ferroviaria. I tre convogli viaggiavano sulla stessa linea nello stato dell'Odisha orientale venerdì quando si sono scontrati vicino alla città di Balasore.

Il treno passeggeri Coromandel Express, che faceva la tratta da Shalimar a Chennai, si è ritrovato sui binari un treno merci, secondo l’inchiesta per un errore al segnalamento di via libera. Il macchinista non ha fatto in tempo a frenare e diverse carrozze sono deragliate finendo sul binario opposto. Purtroppo proprio in quel momento sull’altro binario sopraggiungeva un altro treno passeggeri che viaggiava nella direzione opposta, l’Howrah Express, che si è schiantato ad alta velocità contro le carrozze ribaltate.