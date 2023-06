Disastro treni in India, tre giorni dopo si cercano ancora passeggeri scomparsi Mentre i lavori sulla linea ferroviaria si avviano verso la conclusione, si sta cercando di individuare tutti i dispersi del più grande disastro ferroviario dell’India. Intanto il ministero ha spiegato che sarà aperta una seconda inchiesta sule cause dell’incidente.

A cura di Antonio Palma

Mentre le operazioni di sgombero dei treni prosegue e la circolazione dei convogli sta tornando lentamente a pieno regime ci sono numerose famiglie che ancora non sanno che fine abbiano fatto i loro cari che erano tra i passeggeri dei treni coinvolti nel tragico incidente ferroviario in India costato la vita ad almeno 275 persone.

Tra le vittime infatti molti non sono stati ancora riconosciuti formalmente e tanti che erano nella lista passeggeri mancano ancora all’appello. Inoltre tra gli oltre mille feriti alcuni sono in gravi condizioni e non possono comunicare e nei concitati momenti dopo il disastro ferroviario molti sono stati ricoverati senza generalità.

Una situazione che dovrà essere normalizzata nei prossimi giorni. "Il nostro dovere e i nostri obblighi non sono ancora finiti. È nostro dovere assicurarci che le persone scomparse siano riunite alle loro famiglie", ha dichiarato oggi il ministro delle ferrovie indiane, Ashwini Vaishnaw, esprimendo sincera preoccupazione per le famiglie delle persone scomparse nell'incidente ferroviario dell'Odisha e sottolineando la massima priorità nel facilitare il loro rapido ricongiungimento coi cari coinvolti.

Il ministro, presente sul posto da sabato sera, ha precisato che è previsto il completo ripristino dei servizi ferroviari entro “martedì sera o mercoledì mattina”. Intanto mentre i lavori sulla linea ferroviaria si avviano verso la conclusione, lo stesso Ministro ha annunciato che sull’incidente, considerato il più grande disastro ferroviario dell'India, sarà aperta una seconda inchiesta da parte dell'ufficio centrale investigativo della polizia, il massimo organo investigavo della polizia.

“Tenendo presente tutto ciò che è accaduto, le informazioni in possesso dell'amministrazione, il consiglio delle Ferrovie ha raccomandato di affidare l'indagine alla CBI", ha affermato il ministro delle Ferrovie. L’annuncio arriva dopo che lo stesso Vaishnaw ha comunicato che l’indagine interna ha stabilito già la causa principale dell'incidente, legata a problemi con il sistema di scambi elettronico e delle segnalazioni delle precedenze, e i responsabili dell’errore.