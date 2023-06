Scontro tra treni in India, almeno 50 morti e 350 feriti, molti sono gravissimi È di almeno 50 morti e più di 350 feriti il bilancio di un incidente ferroviario avvenuto in India dopo che un treno passeggeri si è scontrato con un treno merci nello stato di Orissa. Ancora ignote le cause del disastro.

A cura di Davide Falcioni

È di almeno 50 morti e più di 350 feriti il bilancio di un incidente ferroviario avvenuto in India dopo che un treno passeggeri si è scontrato con un treno merci nel distretto di Balasore, nello Stato occidentale dell'Orissa. Il Coromandel Express, che era partito da Kolkata per dirigersi a Chennai, è deragliato dopo la collisione ed è finito sul binario opposto, secondo quanto riportato dai media del Paese. Una sessantina di ambulanze e squadre di soccorritori sono state inviate sul luogo dell'incidente ed è corsa contro il tempo per tentare di estrarre superstiti dalle lamiere accartocciate dei vagoni.

Narendra Modi, primo ministro indiano, ha scritto su Twitter che sono state attivate le operazioni di soccorso e le persone colpite stanno ricevendo "tutta l'assistenza possibile".

Centinaia di soccorritori sono impegnati a cercare di salvare almeno 200 passeggeri che si teme siano rimasti intrappolati nei vagoni. Lo riferisce l’emittente indiana NDTV, secondo cui "le cause dell’incidente sono in fase di accertamento". Amitabh Sharma, portavoce delle Ferrovie indiane, ha spiegato che le ragioni del disastro verranno comunicate non appena saranno note.

Secondo una prima ricostruzione, tuttavia, alcune carrozze del Coromandel Express, diretto da Howrah a Chennai, sono deragliate finendo su un altro binario. Il treno merci Yashwantpur-Howrah Superfast, proveniente dall’altro lato, ha tamponato i vagoni e, secondo NDTV, ci sarebbe un terzo treno coinvolto, ma la notizia non è stata ancora confermata. Secondo Press Trust of India, molti dei feriti sono ricoverati negli ospedali della zona in condizioni gravissime. Non è escluso, dunque, che il bilancio delle vittime possa aumentare nelle prossime ore.