India, scontro tra treni a Odisha: 228 morti e 900 feriti, ospedali in tilt In India uno scontro tra treni nello stato di Odisha ha provocato più di 200 morti e 900 feriti. Gli ospedali sono in tilt per fornire trasfusioni di sangue e cure alle vittime.

A cura di Gabriella Mazzeo

Per tutta la notte gli abitanti di Balasore, la città indiana più vicina al luogo del disastro ferroviario avvenuto nella giornata di ieri, venerdì 2 giugno, sono rimasti svegli per il viavai delle ambulanze che trasportavano i feriti dello scontro tra treni che ha provocato 228 morti e almeno 900 feriti. Centinaia di persone hanno trascorso la notte in coda per donare sangue nelle unità mobili allestite davanti agli ospedali.

Il ministero delle Ferrovie ha annunciato un contributo di un milione di rupie (circa 11mila euro) per i familiari delle vittime e di 200mila rupie (circa 2.200 euro) per i feriti più gravi. Si ritiene che il disastro conti un numero ancora più importante di vittime e che molte persone siano rimaste intrappolate tra le macerie. Le operazioni di soccorso sono andate avanti ininterrottamente dalla serata di ieri, quando si è verificato lo schianto, per tutta la notte e il bilancio di morti e feriti è salito rapidamente.

La folla nell’ospedale indiano di Balasore per donare il sangue, foto da Twitter

La dinamica dell'incidente

Stando a quanto reso noto, ad essere coinvolto nello schianto sarebbe stato un treno espresso superveloce di Odisha. Lo schianto sarebbe avvenuto con un treno merci che viaggiava in direzione opposta. Secondo i responsabili dei soccorsi, sono ancora diversi i vagoni rovesciati e aggrovigliati sui binari dopo lo scontro che ha coinvolto i due convogli. I cadaveri sono stati trasferiti in una scuola nella città di Balasore.

I soccorritori intervenuti per assistere i feriti e le persone ancora intrappolate tra le lamiere sono più di duemila. Per le operazioni sono state disposte tutte le forze della Protezione Civile locale. I corpi delle vittime, trasportati negli ambienti della scuola di Balasore, dovranno essere riconosciuti dai familiari.

I problemi di sicurezza della rete ferroviaria

La rete ferroviaria indiana trasporta ogni giorno 13 milioni di persone nel Paese, ma sono note da tempo le condizioni precarie dovute alla scarsa sicurezza della linea causata da treni vecchi e dalla scarsa manutenzione. L'incidente ferroviario avvenuto nella serata di ieri è uno dei più gravi mai registrati in India negli ultimi due secoli di storia del Paese. Quello che ha causato più vittime risale al 1981, quando un treno cadde da un ponte provocando il decesso di 800 persone