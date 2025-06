video suggerito

Sposa incontra il bambino che ha ricevuto il cuore di suo figlio e ascolta il battito in chiesa: “Commovente” Prima di percorrere la navata, questa sposa della Georgia ha ascoltato di nuovo il battito di suo figlio morto due anni fa: i genitori del bambino di 7 anni che ha ricevuto il cuore del donatore avevano persino portato uno stetoscopio per lei. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Susanna Picone

Kaci Wilson è una giovane donna e mamma che prima di pronunciare il suo “sì” il mese scorso in una chiesa della Georgia ha voluto, con uno stetoscopio stretto tra le mani, ascoltare il battito del cuore di un bambino presente alla cerimonia. Un bambino di 7 anni che 2 anni fa ha ricevuto il cuore di uno dei figli della giovane sposa.

È una storia commovente quella raccontata dalla stessa sposa e dai suoi cari a People. La giovane ha voluto ascoltare, per la prima volta dalla tragedia di suo figlio, un suono a lei familiare. Appunto il battito del cuore del bambino scomparso in un drammatico incidente. Quell’organo donato ha salvato un altro bambino, che per la prima volta Kaci ha incontrato nel giorno del suo matrimonio.

Tutto è avvenuto il 25 maggio scorso nella cittadina di Hiawassee, in Georgia, di fronte ad amici e familiari degli sposi. Prima di percorrere la navata la sposa si è concessa un momento con quel bambino che oggi vive grazie al cuore di suo figlio Myles. Lo ha incontrato insieme ai suoi genitori, che le hanno donato uno stetoscopio. “È stato un momento così commovente, per la prima volta mi sono sentita così vicina a lui dal giorno dell’incidente”, ha raccontato la sposa ricordando il figlio defunto. Quel bambino che vive col cuore del figlio della donna l’ha anche accompagnata lungo la navata verso lo sposo.

Il 18 aprile di due anni fa Kaci era in auto con i suoi gemelli di quattro anni e il figlio più piccolo di un anno quando un camion li ha travolti. Per uno dei gemelli, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Decidendo di donare gli organi del figlio sono stati salvati altri bambini, tra cui quel bambino che da tempo aspettava un cuore compatibile e che si è poi presentato al suo matrimonio. Da qualche tempo la sposa e la famiglia del bambino erano in contatto grazie a un amico comune, ma non si erano mai incontrati di persona. Fino appunto al giorno del matrimonio, quando la sposa ha deciso di invitare la famiglia alla cerimonia.

È stata una sorpresa per tutti, anche per lo sposo. La fotografa Brianna Hemphill, amica della sposa, ha condiviso gli scatti commoventi di quel giorno: "Erano tutti così pieni di amore e gioia, ma anche di dolore. Era un mix di emozioni. Ha mostrato alle persone quanto sia breve la vita, ma anche quanto sia preziosa quando ce l'hai", ha detto a People. "È una bellissima storia d'amore", ha aggiunto sui social condividendo le foto dell'incontro.