Spari in un campus di Baltimora durante il ballo universitario, feriti studenti tra i 18 e i 22 anni Cinque persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta nel campus dell’università di Baltimora, nel Maryland, Stati Uniti. Gli studenti, in abiti da sera, si sono rifugiati nel centro artistico fino a quando la polizia ha annunciato che l’allarme era cessato: i colpi sarebbero stati sparati all’esterno della struttura.

A cura di Matteo Pelliccia

Cinque studenti sono state colpiti nella notte di martedì 3 ottobre nel campus della Morgan State University di Baltimora, nel Maryland, Stati Uniti. La sparatoria è avvenuta mentre gli studenti si stavano dirigendo al ballo universitario, poco dopo l'evento per l'incoronazione di Mister e Miss Morgan State al Murphy Fine Arts Center.

Gli studenti, in abiti da sera, si sono rifugiati nel centro artistico fino a quando la polizia ha annunciato che l'allarme era cessato. Gli agenti sono immediatamente intervenuti nell'isolato 1700 di Argonne Drive, dove si trova l'area dei dormitori del Marshall Apartment Complex. La polizia è giunta sul posto dopo avere sentito degli spari intorno alle 21:25.

Le persone ferite sono tutte studenti della Morgan State University e hanno un'età compresa tra i 18 e i 22 anni, secondo quanto riferisce il capo della polizia della Morgan State University Lance Hatcher. Gli investigatori affermano che la sparatoria sia avvenuta all'esterno, ma una finestra del settimo piano del dormitorio sembra essere andata in frantumi nell'incidente. Il movente della sparatoria è ancora sconosciuto.

"Le attività previste a scuola per questa settimana saranno cancellate", ha detto il preside dell'università, il dottor David Wilson.

Scioccata anche la consigliera comunale di Baltimora, Odette Ramos: "Sono rimasta inorridita per il campus e gli studenti quando ho saputo della sparatoria: è stata una serata davvero triste, soprattutto perché l'università prevede il coprifuoco per gli studenti", ha detto la donna.

Non sono mancate anche le reazioni delle istituzioni. Il governatore del Maryland Wes Moore ha dichiarato: "Il mio ufficio è a conoscenza dell'incidente della sparatoria nel campus della Morgan State University. Io e la mia squadra siamo in stretto contatto con i funzionari sul campo e stiamo monitorando la situazione. Siamo grati per gli sforzi eroici dei primi soccorritori che sono accorsi sul posto e stanno lavorando attivamente per garantire la sicurezza."

Tony Jones, editorialista di The Athletic, prestigiosa rivista online di sport americana, ha detto sui social media che sua figlia era alla Morgan State University durante la sparatoria e che è avvenuta nel suo dormitorio."Prego per la Morgan State University stasera", ha detto scritto in un post sui social.

Il Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives e il Federal Bureau of Investigation stanno assistendo il Dipartimento di Polizia di Baltimora nelle indagini.