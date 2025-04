Sparatoria nel centro di Uppsala in Svezia: almeno 3 morti e feriti, l’attentatore fuggito a bordo di uno scooter Sono in corso alcune operazioni di polizia in Svezia, a Uppsala, dove una sparatoria avrebbe causato diversi feriti e almeno 3 morti. Al momento le autorità cercano l’attentatore fuggito a bordo di uno scooter elettrico. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagini da Twitter

Diverse persone sarebbero rimaste ferite in una sparatoria avvenuta nel centro di Uppsala, in Svezia e almeno tre sono morte, come confermato dalla polizia locale. È ancora in corso un'importante operazione di polizia a piazza Vaksala, dove sarebbero state soccorse alcune persone con lesioni da arma da fuoco. Un testimone ha raccontato all'emittente svedese Dagens Nyheter di aver udito gli spari poco prima di svoltare su piazza Vaksala e di essere scappato via.

Nell'operazione è coinvolto anche un elicottero della polizia. Sono stati allestiti grandi posti di blocco nella zona. Secondo le prime informazioni, ci sarebbero tre morti e la sparatoria sarebbe esplosa nei pressi di un salone da parrucchiere per poi spostarsi in strada. Secondo alcuni testimoni, l'aggressore indossa abiti scuri e occhiali da sole.

La prima chiamata alle forze dell'ordine sarebbe arrivata da alcuni passanti intorno alle 17.04 ora locale. Attualmente sono in corso le ricerche dell'autore della sparatoria, fuggito a bordo di uno scooter elettrico. Anche il traffico ferroviario è stato interrotto per facilitare le operazioni di Polizia ed è poi stato riaperto intorno alle 18.

La Farnesina e l'ambasciata d'Italia a Stoccolma hanno fatto sapere di monitorare la situazione a Uppsala, a seguito della sparatoria. Il ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani è stato informato dell'accaduto. Lo si legge sul profilo X della Farnesina.