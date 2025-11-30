Sparatoria durante il compleanno di un bambino a Stockton, in California: 4 morti e dieci feriti

Una serata all'insegna del divertimento in famiglia si è trasformata in dramma a Stockton, nel nord della California. All'interno una sala ricevimenti, mentre una famiglia era riunita per festeggiare il compleanno di un bambino, qualcuno ha aperto il fuoco. Quattro persone sono state uccise e almeno dieci ferite, alcune in condizioni serie, trasportate d’urgenza negli ospedali della zona.

A confermare il bilancio è stata Heather Brent, portavoce dell’ufficio dello sceriffo della contea di San Joaquin: tra le vittime ci sarebbero anche dei minori. La dinamica è ancora confusa, ma dalle prime ricostruzioni sembra che a sparare sia stata una sola persona, che al momento non è stata identificata e risulta ancora in fuga.

Le autorità non escludono che l’attacco sia stato mirato. Anzi, la polizia lo ha lasciato intendere con cautela, spiegando che gli investigatori stanno "lavorando per determinare le circostanze che hanno portato a questa tragedia", e che le prime indicazioni suggeriscono un attaccato deliberato.

Intanto, gli agenti hanno rivolto un appello alla comunità: chiunque abbia visto qualcosa, magari registrato qualche video, o anche solo notato un dettaglio insolito, è invitato a mettersi in contatto con lo sceriffo della contea di San Joaquin. In casi come questo — ha ricordato la polizia — ogni elemento può essere utile all’indagine.

La notizia ha raggiunto rapidamente Sacramento. Il governatore Gavin Newsom è stato informato quasi in tempo reale e ha offerto pieno supporto alle autorità locali. Un messaggio di vicinanza è arrivato anche dalla sindaca di Stockton, Christina Fugazi, che ha scelto di intervenire in modo diretto attraverso un comunicato pubblicato su Facebook. Ha promesso che “i responsabili saranno identificati e perseguiti con il massimo rigore della legge” e ha ricordato di aver già parlato con Newsom per coordinare gli aiuti.

Fugazi ha descritto una città ferita e incredula: “La nostra comunità sta affrontando una situazione straziante e dolorosa. Non appena sono stata informata dell’incidente, mi sono recata sul posto per ricevere aggiornamenti diretti e sostenere chi era lì”. Ha lodato l'intervento rapido dei soccorritori, che hanno messo in sicurezza più aree colpite e fornito assistenza medica immediata.