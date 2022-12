Sparatoria a Parigi, scontri tra manifestanti curdi e polizia sul luogo della strage Dopo la sparatoria avvenuta in mattinata davanti al centro culturale curdo Ahmet-Kaya, a Parigi, si sono verificati alcuni scontri tra i manifestanti e le forze dell’ordine.

A cura di Gabriella Mazzeo

All'arrivo del ministro dell'Interno francese Gerald Darmanin nel X Arrondissement di Parigi, lì dove questa mattina si è verificata una sparatoria dinanzi a un centro culturale curdo, si sono verificati degli scontri tra la polizia e alcuni manifestanti, non soddisfatti delle parole del ministro sull'aggressione di questa mattina. "Non è sicuro che l'aggressore abbia voluto aprire il fuoco su queste persone perché curde. Ha voluto chiaramente prendersela con degli stranieri" ha detto al suo arrivo sul posto, suscitando così le ire dei manifestanti.

Secondo quanto reso noto finora, il sospetto era già noto alla polizia ma non era schedato per radicalizzazione. Il killer 69enne non era, stando a quanto detto dalle autorità, un militante di gruppi di estrema destra. "Non è sicuro che fosse impegnato politicamente – ha continuato Darmanin – anche se chiaramente le sue motivazioni erano quelle di compiere un attacco contro gli stranieri. Questo movente sarà confermato con delle indagini più accurate".

La dinamica dei fatti

Il 69enne che ha sparato stamani a Parigi era noto alla polizia, ma non ai servizi di intelligence. L'uomo si è recato quest'oggi nel centro culturale curdo Ahmet-Kaya e ha aperto il fuoco sulla folla causando la morte di almeno tre persone e altrettanti feriti, di cui uno grave.

Il killer ha precedenti penali per aggressioni xenofobe ed era uscito dal carcere il 12 dicembre scorso. Nel 2021, l'uomo era stato fermato dalle forze dell'ordine per l'attacco con una scimitarra a un centro per migranti.

Sui fatti avvenuti nella giornata odierna è stata aperta un'inchiesta per omicidio e violenza aggravata. Il 69enne è stato fermato dalle forze dell'ordine: gli agenti hanno ferito lievemente il killer nel corso del loro intervento per immobilizzarlo e ammanettarlo.