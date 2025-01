“Sono felice”: l’ultimo messaggio di Arno prima di essere trovato morto con la fidanzata in Vietnam

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

"Sono felice ed emozionato". È questo il contenuto del messaggio inviato ad un amico da Arno Els Quinton solo qualche ora prima che il suo cadavere e quello della sua fidanzata, la 33enne britannica Greta Marie Otteson, venissero trovati nella loro villa di vacanza in Vietnam nel giorno di Santo Stefano.

A riportarlo è il Daily Mail: l'uomo, 36enne di origine sudafricana, aveva inviato il messaggio prima che il personale del resort in cui la coppia si trovava ad Hoi An, nella provincia centrale di Quang Nam, ne scoprisse i corpi senza vita. Al momento, il loro decesso resta avvolto nel mistero: i cadaveri dei fidanzati sono stati rinvenuti in stanze diverse. Da una prima ispezione, non sono emersi segni di violenza o effrazione. Sono state tuttavia trovate sul posto delle bottiglie di vino vuote che verranno esaminate. Al loro posto anche i telefoni cellulari e gli effetti personali delle vittime.

Els Quinton e Greta Marie Otteson (Facebook).

Parlando al The Times, l'amico di Arno che ha ricevuto il suo ultimo messaggio, ma che ha preferito non essere nominato per motivi di privacy, ha detto che gli era "sembrato super felice ed emozionato per Natale. Penso che i loro piani fossero solo di stare insieme in un nuovo paese. Quello che è successo è molto tragico".

Altri amici della coppia hanno inondato i social media di messaggi di cordoglio: "Greta amava Arno incondizionatamente ed era la sua roccia, dandogli la libertà di fare ciò di cui aveva bisogno", si legge in un post su Facebook. Anche una donna su X, che ha dichiarato di essere una portavoce della famiglia Otteson, è intervenuta sulla piattaforma per "confermare che Greta e Arno sono morti in Vietnam il 26 dicembre", esortando gli utenti a "rispettare il dolore e la privacy delle famiglie". Intanto, le indagini degli inquirenti continuano, in attesa che vengano effettuate le autopsie sui corpi dei due fidanzati, già disposte dall'autorità competente.