Soccorre ragazzino disabile tormentato dai bulli: 19enne viene colpita da un pugno e perde un occhio

A cura di Biagio Chiariello

Ha perso un occhio dopo essere stato aggredita mentre cercava di aiutare un adolescente con problemi di disabilità vittima dei bulli. Come spiega l'emittente Fox-KTVU, Bianca Plomera, 19 anni, lavora al The Habit Burger Grill di Antioch, in California, dove a dispetto della giovane età è già videdirettrice.

L'incidente è avvenuto sabato scorso e il suo video è stato ripreso dalle telecamere a circuito chiuso installate presso il locale. Mostra la giovane donna che viene presa a pugni dopo aver notato un gruppo di uomini che molestano un ragazzino.

"Ho sentito le minacce e sono intervenuta subito, lui ha un problema, eppure gli dicevano: "Cosa stai guardando, smettila di guardare in quel modo"", ha detto a Fox-KTVU. Così Bianca ha affrontato uno dei bulli, dicendogli: "Ehi, sai, quello che stai facendo è sbagliato. Non è affatto giusto. Lui ha dei bisogni speciali. Non sa cosa sta facendo".

A quel punto l'uomo l'ha attaccata senza preavviso, prendendola a pugni in faccia e urlandole contro. Dopo qualche istante le ha dato un altro pugno ed è quello che la donna pensa le abbia "distrutto" l'occhio.

La 19enne è stata immediatamente portata d'urgenza in ospedale. È stata sottoposta ad intervento chirurgico d'urgenza, ma non è stato possibile salvarle l'occhio.

Nonostante tutto Bianca ha detto che lo rifarebbe: "A volte penso che sia tutto come un incubo e provo ad aprire gli occhi, ma a prescindere, non riesco a vedere nulla. In fondo, ci sarà sempre un piccolo rimpianto, ma non mi tirerei indietro", ha detto.

La Polizia di Antiochia ha avviato un'indagine e sta cercando l'uomo che dopo l'aggressione si è allontanato con altre persone a bordo di un'auto Bmw.