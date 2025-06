video suggerito

Si affaccia al balcone e viene colpita da un proiettile a Catania, 18enne perde l'occhio sinistro Una ragazza di 18 anni è rimasta colpita da un proiettile a Catania mentre era affacciata al balcone di casa. La giovane è stata operata in ospedale e ha purtroppo perso l'occhio sinistro. Si indaga sull'accaduto.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Una ragazza di 18 anni è stata colpita da un proiettile vagante allo zigomo sinistro mentre era affacciata al balcone di casa nel rione Nesima di Catania. La giovane è stata ricoverata all'ospedale San Marco e operata chirurgicamente. I carabinieri indagano sull'accaduto mentre la vittima ha purtroppo perso l'occhio.

Il proiettile esploso sarebbe di piccolo calibro ed è probabilmente stato sparato dalla strada per "festeggiare" qualche ricorrenza. L'ipotesi più accreditata è che la 18enne sia rimasta vittima di una pallottola vagante, ma si continua a indagare per capire se il proiettile possa essere invece legato alla vita privata della ragazza.

Dopo essere stata colpita dal proiettile, la ragazza è stata trasportata al Pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro e poi trasferita al San Marco per l'intervento d'urgenza: il piombo era infatti rimasto conficcato tra naso e occhio.

Secondo quanto raccontato dalla stessa vittima, il fatto si è verificato intorno alle 23 e la 18enne è stata accompagnata in auto dal fidanzato in ospedale. Sconvolta da quanto successo, la giovane non è riuscita a fornire altre informazioni alle forze dell'ordine intervenute in seguito al ricovero della ragazza in ospedale. L'adolescente è riuscita a descrivere per sommi capi la dinamica della vicenda, ma non ha saputo descrivere ulteriormente quanto accaduto negli attimi concitati dell'esplosione della pallottola.

Secondo le prime indagini, si tratterebbe di un colpo esploso da un'arma di piccolo calibro utilizzata dalla strada, mentre la vittima si trovava sul balcone di casa. La gravità delle ferite non ha permesso purtroppo ai medici di salvarle l'occhio sinistro, quello che la 18enne ha perso in seguito al fatto. L'operazione chirurgica si è rivelata di fatto molto delicata, ma non è purtroppo riuscita ad evitare i danni all'occhio.