Si tuffa dalla scogliera ma sbatte sulle rocce, l’ex calciatore muore davanti a moglie e figli

A cura di Antonio Palma

Cercava di eseguire un'audace acrobazia lanciandosi da un’alta scogliera per un tuffo in mare davanti alla moglie e ai due figli ma purtroppo ha sbattuto violentemente contro la roccia, così è morto in maniera tragica Mourad Lamrabatte, ex calciatore professionista. Il 31enne, che aveva giocato per la società olandese Vitesse, era in vacanza con la famiglia sull’Isla di Maiorca, in Spagna, quando giovedì scorso ha tentato il pericoloso tuffo finito in tragedia. L’uomo voleva fare un salto di oltre trenta metri ma forse non ha calcolato bene la distanza dalle rocce e ha trovato una morte orribile.

La drammatica scena si è consumata sotto gli occhi atterriti e sconvolti di moglie e figli che stavano filmando il salto con un cellulare da una barca ancorata proprio di fronte alla scogliera. Io gruppo era in vacanza nei pressi della città di villeggiatura maiorchina di Santa Ponsam, vicino a Magaluf, e aveva noleggiato l’imbarcazione proprio nella mattinata. La tragedia è avvenuta sulle isole Malgrats, che sono formate da due isolotti e si trovano all'interno del comune di Calvia, di fronte alla baia di Santa Ponsa.

Nel video si vede Lamrabatte che si lancia ma non riesce a distanziarsi abbastanza dalle rocce sottostanti finendovi contro tra le urla della moglie. Inutili i successivi soccorsi per il 31enne che è stato recuperato già privo di vita. Secondo l’autopsia disposta dalla magistratura locale, l’ex calciatore non è morto direttamente per le ferite riportate nell’impatto ma è annegato in uno stato di semi coscienza in cui era finito dopo lo schianto contro le rocce. La notizia della tragica morte di Mourad Lamrabatte ha colpito anche la sua ex squadra. Il club olandese ha espresso le proprie condoglianze alla sua famiglia in una nota: “"Il Vitesse ha ricevuto la triste notizia che Mourad Lamrabatte è tragicamente morto. Ha vestito i colori del club durante la stagione 2010/2011, quando faceva parte della squadra U23 che quella stagione ha vinto la Coppa U23”