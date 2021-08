Si presentano in scooter al museo, entrano e cercano di portarsi via un Monet da 1,4 milioni I due autori del mancato furto si sono presentati in motorino al museo in pieno giorno ma non avevano fatto i conti con le guardie di sicurezza che presidiavano il museo. I due comunque sono riusciti a scappare con lo stesso scooter nero con cui erano arrivati poco prima, facendo perdere le tracce.

A cura di Antonio Palma

Si sono presentati in motorino al museo in pieno giorno, sono entrati come se nulla fosse e poi hanno tentato di portarsi via sotto braccio un prezioso dipinto di Monet dal valore di oltre 1,4 milioni di dollari. La singolare rapina è andata in scena nel giorno di Ferragosto nei locali dello Zaans Museum di Zaandam, appena a nord di Amsterdam, in Olanda. Protagonisti del furto mancato due uomini ora ricercati dalla polizia olandese. I due improvvisati rapinatori, infatti, non sono riusciti nell'intento di portare via il dipinto ad olio in questione, "The Voorzaan and the Westerhem" di Monet, ma sono comunque riusciti a scappare con lo stesso scooter nero con cui erano arrivati poco prima, parcheggiato all'esterno del museo, facendo perdere le tracce.

I due forse pensavano in un colpo semplice e non avevano fatto i conti con le guardie di sicurezza che presidiavano il museo. Vigilantes e addetti infatti sono subito intervenuti e hanno sventato il furto mettendo in fuga i ladri. Come ha spiegato la polizia locale, il tentativo di rapina è avvenuto intorno alle 10.30 di domenica e i due uomini autori del gesto sono poi fuggiti su uno scooter nero, che è stato infine recuperato dalla polizia che lo ha trovato abbandonato in strada. Gli stessi agenti hanno lanciato un appello alla popolazione in cerca di testimoni dell'accaduto, anche all'esterno del museo.

Durante il tentativo pare siano stati sparati anche alcuni colpi di pistola ma nessuno si è fatto male. "Siamo sollevati nel dire che nessuno si è fatto male e che non sono stati in grado di rubare nulla", hanno spiegato dal museo, aggiungendo che il personale è rimasto stato "molto scioccato" dall'incidente. Lunedì il museo è stato temporaneamente chiuso e riaperto ai visitatori Martedì, anche se il dipinto è stato rimosso. Il museo infayti sta facendo del analisi per capire se il dipinto sia stato danneggiato.