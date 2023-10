Si finge un manichino in un negozio per svaligiarlo: arrestato 22enne. “Ha rubato diversi gioielli” Un ragazzo di 22 anni si è finto un manichino in un negozio di Varsavia per poterlo svaligiare. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di furto con scasso in almeno 3 attività diverse.

A cura di Gabriella Mazzeo

Si è finto un manichino in un negozio di Varsavia per rapinarlo dopo l'orario di chiusura. Il 22enne accusato del furto con scasso, è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza del centro commerciale in cui si trovava l'attività con una busta in mano, immobile mentre i clienti gli passavano davanti. Secondo quanto reso noto dalle autorità del posto, l'uomo si sarebbe finto un manichino fino all'orario di chiusura, quando poi ha "lasciato" la sua postazione da manichino e ha fatto un giro del negozio, fino a individuare un espositore di gioielli. A quel punto, il giovane ha fatto incetta di collane, orecchini e bracciali e si è dileguato.

Il 22enne avrebbe rubato con lo stesso metodo altra merce in un secondo centro commerciale. L'accusa nei suoi confronti è quella di furto con scasso e il giovane rischia fino a 10 anni di carcere. Stando a quanto reso noto, dopo il furto dei gioielli il personale del negozio depredato ha fatto denuncia alle forze dell'ordine. Tutti hanno raccontato di non aver notato nulla di strano durante il giorno e hanno mostrato le immagini delle telecamere agli agenti. Sono stati loro a rendersi conto che uno dei manichini era in realtà una persona in carne ed ossa e che stava provando a confondersi con gli oggetti esposti in vetrina.

Il 22enne è rimasto fermo per ore secondo quanto evidenziato dalle telecamere, fino a quando non è sopraggiunto l'orario di chiusura. Dopo ha mantenuto la posizione fino a quando non ha ritenuto che la situazione fosse sicura e ha portato via i gioielli con tutta calma. Il giovane è stato individuato dalle forze dell'ordine.

Il finto-manichino avrebbe rubato avvalendosi dello stesso sistema anche in altri negozi, dove ha atteso l'orario di chiusura per portare via il denaro dai registratori di cassa. Il 22enne è stato arrestato ed è accusato di almeno 3 furti in tre attività diverse.