Esteri
video suggerito
video suggerito

“Si era fissato coi ragni”, muore a 34 anni: era stato punto dall’animale velenoso acquistato online

Mark Kirby, 34enne inglese, è morto dopo essere stato punto morso di un ragno velenoso acquistato online. L’ex compagna racconta la sua ossessione recente per i ragni, nonostante la paura degli insetti: “Possedere questi animali dovrebbe richiedere una licenza”.
Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi
A cura di Biagio Chiariello
0 CONDIVISIONI
Immagine

Una passione nata all’improvviso e trasformatasi in tragedia. Mark Anthony Kirby, 34enne inglese, di Prescot (Merseyside), è morto il 2 agosto dopo essere stato, secondo i familiari, morso da uno dei ragni velenosi che aveva acquistato online poche settimane prima.

La vicenda ha sconvolto la comunità locale e gettato nello sconforto la sua famiglia. A raccontare gli ultimi giorni di Mark è la sua ex compagna, Kayleigh Gill, madre dei loro due figli:

Era sempre stato terrorizzato dagli insetti – spiega – ma da poco si era fissato con i ragni. Ne aveva comprati cinque su internet e non parlava d’altro. Credo lo avesse fatto perché viveva solo".

La coppia, seppur separata, era rimasta in ottimi rapporti. Quando si sono visti in Scozia a fine luglio, Mark lamentava malesseri simili a un’influenza, con febbre variabile e dolori muscolari. Eppure, nonostante i sintomi, continuava a scherzare e a fare battute durante una cena in un ristorante Toby Carvery. Tornato a casa il 26 luglio, le sue condizioni non sono migliorate.

Leggi anche
Ragazzo di 15 anni punto in viso da un pesce ragno in Sardegna: portato in elicottero in ospedale

Il 2 agosto la sorella di Kayleigh, Kath, ha ricevuto da lui una chiamata disperata: faticava a respirare. Accorsa nel suo appartamento, ha assistito al collasso dell’uomo e ha chiamato i soccorsi, ma l’intervento dei paramedici è stato inutile.

Il sospetto della famiglia è che la morte sia legata al morso di un ragno. Mark stesso aveva riferito di essere stato punto, ma non aveva mai voluto recarsi in ospedale, nonostante le insistenze di Kayleigh. L’autopsia, al momento, non ha ancora fornito un responso definitivo, ma per i suoi cari i sintomi parlano chiaro.

Nel ricordo di Kayleigh, rimane l’immagine di un padre presente, divertente e pieno di vita: "Era il cuore delle feste, una persona generosa e un papà straordinario. Anche dopo la separazione eravamo rimasti migliori amici. I nostri figli erano la sua priorità".

La donna chiede ora maggiori controlli sulla vendita online di animali pericolosi: "Possedere ragni velenosi dovrebbe richiedere una licenza".

Mark lascia due figli, di 18 e 17 anni, che ora piangono la scomparsa del loro papà.

Esteri
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Guerra
in Ucraina
Oggi incontro Trump-Zelensky a Washington, presidente USA: "Rinunci a Crimea e Nato"
Quali sono le condizioni poste da Putin e accettate da Trump per la fine della guerra in Ucraina
Qual è la posizione dell'Europa sull'Ucraina dopo l'incontro tra Trump e Putin in Alaska
La lettera di Melania Trump consegnata a Putin in Alaska: parla dei bambini ucraini rapiti da Mosca
La cronaca dell'incontro in Alaska a Ferragosto tra Trump e Putin
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Esteri
api url views