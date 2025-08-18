“Si era fissato coi ragni”, muore a 34 anni: era stato punto dall’animale velenoso acquistato online

Una passione nata all’improvviso e trasformatasi in tragedia. Mark Anthony Kirby, 34enne inglese, di Prescot (Merseyside), è morto il 2 agosto dopo essere stato, secondo i familiari, morso da uno dei ragni velenosi che aveva acquistato online poche settimane prima.

La vicenda ha sconvolto la comunità locale e gettato nello sconforto la sua famiglia. A raccontare gli ultimi giorni di Mark è la sua ex compagna, Kayleigh Gill, madre dei loro due figli:

Era sempre stato terrorizzato dagli insetti – spiega – ma da poco si era fissato con i ragni. Ne aveva comprati cinque su internet e non parlava d’altro. Credo lo avesse fatto perché viveva solo".

La coppia, seppur separata, era rimasta in ottimi rapporti. Quando si sono visti in Scozia a fine luglio, Mark lamentava malesseri simili a un’influenza, con febbre variabile e dolori muscolari. Eppure, nonostante i sintomi, continuava a scherzare e a fare battute durante una cena in un ristorante Toby Carvery. Tornato a casa il 26 luglio, le sue condizioni non sono migliorate.

Il 2 agosto la sorella di Kayleigh, Kath, ha ricevuto da lui una chiamata disperata: faticava a respirare. Accorsa nel suo appartamento, ha assistito al collasso dell’uomo e ha chiamato i soccorsi, ma l’intervento dei paramedici è stato inutile.

Il sospetto della famiglia è che la morte sia legata al morso di un ragno. Mark stesso aveva riferito di essere stato punto, ma non aveva mai voluto recarsi in ospedale, nonostante le insistenze di Kayleigh. L’autopsia, al momento, non ha ancora fornito un responso definitivo, ma per i suoi cari i sintomi parlano chiaro.

Nel ricordo di Kayleigh, rimane l’immagine di un padre presente, divertente e pieno di vita: "Era il cuore delle feste, una persona generosa e un papà straordinario. Anche dopo la separazione eravamo rimasti migliori amici. I nostri figli erano la sua priorità".

La donna chiede ora maggiori controlli sulla vendita online di animali pericolosi: "Possedere ragni velenosi dovrebbe richiedere una licenza".

Mark lascia due figli, di 18 e 17 anni, che ora piangono la scomparsa del loro papà.