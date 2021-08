Si dimette il governatore di New York Andrew Cuomo: è accusato di 11 violenze sessuali Il governatore dello Stato di New York Andrew Cuomo si è dimesso, dopo lo scandalo in cui è rimasto coinvolto. Un’inchiesta di 165 pagine confermerebbe le accuse di molestie sessuali, ai danni di 11 donne, a suo carico. Il governatore dem si dichiara tuttavia innocente: “Non ho mai toccato nessuno in modo inappropriato o fatto avances sessuali inadeguate in maniera intenzionale”.

A cura di Annalisa Cangemi

Travolto dalle accuse di molestie sessuali, dopo aver cercato di resistere per diversi giorni, il governatore di New York Andrew Cuomo si dimette. Le accuse a suo carico sono state confermate dal rapporto della procuratrice di New York. Secondo l'inchiesta di 165 pagine Cuomo avrebbe cercato approcci fisici con 11 donne, con atteggiamenti definiti "profondamente umilianti, fastidiosi, offensivi e inappropriati" dalle dirette interessate.

In una dichiarazione Cuomo ha continuato a difendersi, a dichiararsi estraneo alle accuse arrivate dalle donne, spiegando di farsi adesso da parte per il bene dei newyorkesi. Prenderà il suo posto la sua vice, Kathy Hochul, 62 anni, che diventerà la prima governatrice donna dello Stato di New York.

In un passaggio del suo discorso pubblico ha spiegato che in questi mesi ha spesso guardato alle notizie sulle accuse di molestie sessuali "con gli occhi delle mie figlie". Poi rivolgendosi direttamente a loro ha detto: "Voglio che sappiano, dal profondo del mio cuore: non ho mai fatto, e non avrei mai voluto, mancare di rispetto intenzionalmente a una donna o trattare una donna in modo diverso da come vorrei loro fossero trattate. Vostro padre ha commesso degli errori. E si è scusato. E ha imparato da questo".

Cuomo era al suo terzo mandato consecutivo, e sarebbe rimasto in carica fino al 2022.n Le dimissioni avranno effetto tra due settimane. "Non ho mai toccato nessuno in modo inappropriato o fatto avances sessuali inadeguate in maniera intenzionale. Ho 63 anni. Ho vissuto tutta la mia vita adulta in pubblico. Non è quello che sono io", ha dichiarato. "Chiedo scusa e mi assumo le mie responsabilità, ma ci sono altre agende politiche", ha aggiunto. Ha spiegato che in un momento così difficile per la vita del governo, chiamato ad affrontare la pandemia, "sprecare energia in distrazioni è l'ultima cosa che dovrebbe fare. E non posso esserne la causa. Penso che date le circostanze, il modo migliore in cui posso aiutare ora è se mi faccio da parte e lascio che il governo torni a governare. E quindi è quello che farò".

Il governatore democratico ha definito il rapporto della procuratrice "falso": "Il rapporto diceva che ho molestato sessualmente 11 donne. Questo era il titolo che la gente ha sentito e visto. La reazione è stata indignata. Avrebbe dovuto esserlo. Tuttavia, è falso", ha ribadito Cuomo, scusandosi "profondamente" con le donne che ha offeso con i suoi comportamenti. Cuomo ha ringraziato le presunte vittime "che si sono fatte avanti" aggiungendo: "Avete svolto un servizio importante. E avete insegnato a me e ad altri una lezione importante. I confini personali devono essere ampliati e devono essere protetti".