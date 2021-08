Il governatore di New York Andrew Cuomo accusato di molestie sessuali Il governatore di New York, Andrew Cuomo, avrebbe molestato sessualmente alcune donne e si sarebbe vendicato di un dipendente che aveva provato a denunciare la situazione. A muovere l’accusa è stata oggi la procuratrice generale dello stato di New York, Letitia James, dopo che Cuomo giorni fa è stato interrogato per ben undici ore dagli investigatori.

A cura di Davide Falcioni

Il governatore di New York, Andrew Cuomo, avrebbe molestato sessualmente alcune donne e si sarebbe vendicato di un dipendente che aveva provato a denunciare la situazione. È la pesante accusa mossa dalla procuratrice generale dello stato di New York, Letitia James, dopo che Cuomo giorni fa è stato interrogato per ben undici ore dagli investigatori. Non è la prima volta che Cuomo viene accusato di reati a sfondo sessuale: lo scorso marzo, infatti, una sua assistente, Alyssa McGrath, aveva raccontato al New York Times di aver subito delle molestie dal governatore: era l’ottava donna a denunciarlo. Cuomo ora rischia di essere incriminato dalla magistratura e ciò potrebbe portare alla fine della sua carriera politica.

Nel corso di una conferenza stampa la procuratrice James ha spiegato come tra le donne che avrebbero subito molestie ci siano un’attuale dipendente ed una ex dipendente statale. James ha accusato Cuomo anche di aver favorito nei suoi uffici un ambiente di lavoro incentrato sulla paura e le intimidazioni, oltre che ostile nei confronti di diversi membri dello staff. La procuratrice ha inoltre definito “eroiche” le donne, alcune giovani, che hanno avuto il coraggio di sporgere denuncia; tra le prime, a inizio anno, era stata Lindsay Boylan, che aveva riferito di essere stata baciata senza il suo consenso dal governatore, che in una occasione l’avrebbe anche invitata a giocare a strip poker. In un post pubblicato su Medium Boylan aveva descritto come “tossico” il clima di lavoro negli uffici di Cuomo, con "una cultura dove le molestie sessuali e il bullismo sono così pervasivi da essere sempre perdonati, se non assecondati". Nel giro di alcuni un’altra ex assistente, Charlotte Bennett, aveva rivelato le ripetute molestie del governatore quando rimanevano soli in stanza. Col passare dei mesi anche altre donne hanno trovato la forza di raccontare.

La difesa di Cuomo: "Mai molestato nessuna donna"

Dal canto suo Cuomo ha rigettato tutte le accuse: "Voglio che ascoltiate direttamente da me che non ho mai toccato nessuno in modo inappropriato o fatto avances sessuali inappropriate". "I fatti sono molto diversi da quello che è stato presentato", ha dichiarato il governatore democratico affermando che il suo avvocato ha risposto ad ogni accusa contenuta nel rapporto presentato oggi dalla procuratrice in una conferenza stampa. "Il documento è disponibile sul mio sito, se siete interessati per favore leggete i fatti e decidete da soli".