Esteri
video suggerito
video suggerito

Shutdown negli Usa, caos negli aeroporti: stop ai voli al Jfk di New York, ritardi a Orlando e Boston

Continua il caos negli aeroporti USA per effetto dello Shutdown che va avanti ormai da un mese: stop ai voli al JFK di New York, ritardi e cancellazioni a Boston, Orlando e Indianapolis. Vance: “Giorno del Ringraziamento a rischio”.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Ida Artiaco
0 CONDIVISIONI
Immagine

Continuano i disagi legati allo Shutdown negli Stati Uniti, che ormai va avanti da inizio mese: dal primo ottobre, infatti, il governo a stelle e strisce ha sospeso le proprie attività salvo quelle essenziali per effetto di un vero e proprio congelamento di parte dell'amministrazione federale. E mentre si cerca una soluzione all'impasse di bilancio al Congresso tra i repubblicani di Donald Trump e l'opposizione democratica, è scoppiato il caos in alcuni settori. In particolare, in quello del trasporto aereo.

La Federal Aviation Administration ha segnalato oggi ulteriori problemi del traffico aereo in diverse parti del Paese, che stanno causando un blocco dei voli all'aeroporto internazionale JFK per la carenza di addetti ai centri di controllo dei voli di New York, Indianapolis e Boston.

All'aeroporto LaGuardia di New York, i passeggeri stanno riscontrando ritardi di circa 140 minuti, al Newark Liberty International di quasi due ore. Problemi anche a Dallas, Boston, Houston, Phoenix. I controllori di volo sono considerati personale essenziale e devono lavorare durante la chiusura, nonostante non siano retribuiti. Lo stipendio verrà poi loro inviato quando lo Shutdown terminerà, ma intanto devono affrontare disagi nella vita di tutti i giorni.

Leggi anche
Zelensky a colloquio con Trump: "Dalla pace in Medio Oriente un segnale anche per l'Ucraina"

Il segretario ai Trasporti Sean Duffy ha affermato che alcuni si sono dati malati per protesta, mentre altri stanno prendendo tempo per svolgere altri lavori. Situazione difficile anche ad Orlando, in Florida, che accoglie ogni giorno migliaia di visitatori diretti ai parchi del divertimento di Disney e degli Universal Studios. Per questo, se lo Shutdown proseguirà, si "rischia il disastro per il Giorno del Ringraziamento", che cade a fine novembre, come ha dichiarato il vicepresidente USA JD Vance, dato che questo è "il periodo con il maggior numero di viaggi aerei, con milioni di americani che si spostano per raggiungere le loro famiglie o per vacanza".

Intanto, il presidente Donald Trump si è detto "sempre pronto" a incontrare i democratici se "riaprono il Paese" mettendo fine allo Shutdown. "Sono diventati pazzi", ha detto parlando con i giornalisti al suo arrivo in Florida.

Esteri
0 CONDIVISIONI
Immagine
Tennis
Sinner in semifinale a Parigi: Shelton battuto in due set, sfiderà uno tra Medvedev o Zverev
Jannik se la prende col team durante il match: fa una richiesta, poi li fulmina con lo guardo
Flavio Briatore: "Sinner non è benvoluto perché c'è una cosa che in Italia non gli perdoneranno mai"
Musetti e Auger-Aliassime lottano per un posto alle Finals, ma Djokovic potrebbe qualificare entrambi
Paolini e Sabalenka crollano a terra dopo uno scambio: Jasmine incredula, Aryna le parla in italiano
Holger Rune non perde tempo: il danese torna in campo e già si allena da seduto dopo il serio infortunio
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Esteri
api url views