Scopre che la nuova fidanzata ha avuto un flirt 3 anni prima: attira l’uomo in trappola e lo uccide La terribile storia arriva dal Regno Unito dove la vittima 38enne è stata raggiunta e uccisa da un uomo che non aveva mai conosciuto e che aveva scoperto che la sua nuova fidanzata aveva avuto un rapporto col 38enne tre anni prima.

A cura di Antonio Palma

Attirato in trappola, ucciso e infine sfigurato al volto da un uomo che non aveva mai conosciuto e solo perché tre anni prima aveva avuto un brevissimo rapporto con l'attuale fidanzata del suo assassino. Così è stato ucciso a sangue freddo Liam Smith, un 38enne britannico di Wigan per la cui morte sono ora sotto processo il killer reo confesso e la stessa donna che però si professa innocente. La vittima fu raggiunta a casa sua il 24 novembre dello scorso anno e uccisa dal 39enne Michael Hillier che lo attirò in un agguato dopo aver scoperto che la sua nuova fidanzata aveva avuto un breve rapporto col 38enne.

Secondo l'accusa, l'omicidio sarebbe stato provocato da una "avventura di una notte" tra la vittima e la donna, la 37enne Rachel Fulstow, avvenuta però nel 2019 quando i due si erano conosciuti su Tinder, una app di incontri. La 37enne, accusata di aver contribuito a organizzare il delitto, ha negato di aver avuto alcun ruolo nella sua morte e ha detto che la prima volta che ha saputo che il 38enne Liam Smith era stato colpito è stato quando il suo fidanzato si è presentato a casa sua a York dopo l'attacco fatale.

Secondo l'accusa, a scatenare la furia omicida dell'uomo la convinzione che quel rapporto fosse stato uno stupro. Per l'accusa sarebbe stato indotto a crederlo dai racconti della fidanzata. Testimoniando dal banco dei testimoni in sua difesa, la donna però ha ricordato che quella notte lei e la vittima erano ubriachi e hanno finito per fare sesso ma lei non avrebbe voluto. "Non è stata una cosa consensuale ma non ho mai usato la parola stupro. Dopo il fatto, ne abbiamo parlato si è scusato e io ho accettato e ci siamo lasciati in buoni rapporti" ha spiegato.

Leggi anche Uomo va nella sua casa al mare in Sardegna e scopre che c'è una stanza in meno

La donna ha rivelato di aver incontrato Hillier su un'altra app di appuntamenti ma che l'uomo si sarebbe rivelato violento, lunatico, imprevedibile e con dei problemi di salute mentale. La signora Fulstow ha affermato che Hillier le avrebbe chiesto continuamente se avesse mai tradito qualcuno dei suoi precedenti partner e se avesse avuto un'avventura di una notte e così è emersa la storia che ha portato l'uomo a cercare la vittima e a ucciderla.