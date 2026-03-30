Usa, scopre che l’ex marito e il nuovo fidanzato sono amici e si frequentano, va alla festa e spara ma ferisce terzo uomo

Una donna dell’Ohio, infuriata dopo aver scoperto che il marito da cui era separata e il suo nuovo fidanzato si frequentavano come amici, si è presentata alla festa dove i due si trovavano e ha sparato colpendo però un terzo uomo.

Furiosa dopo aver scoperto che tra l’ex marito e il suo nuovo fidanzato vi era una forte amicizia, una donna dell'Ohio si è presentata alla festa a cui partecipavano e a ha sparato colpendo però un terzo uomo che non c’entrava nulla. Per questo la 29enne Olivia Clendenin è stata condannata da un tribunale statunitense a una pena detentiva compresa tra i 16 e i 20 anni, dopo essere stata riconosciuta colpevole di tentato omicidio e altri reati connessi all’uso di armi da fuoco.

Come stabilito dal processo concluso nei giorni scorsi, i fatti risalgono al gennaio 2024 quando la donna, arrivata a una festa di Capodanno col nuovo ragazzo, aveva scoperto che il nuovo fidanzato era amico di vecchia data del suo ex marito da cui si era separata da tempo. Un triangolo amoroso che l’aveva fatta infuriare a tal punto da andarsene con l’intento di vendicarsi della presunta offesa. Secondo la polizia, infatti, dopo aver tentato invano di convincere l’ex marito ad andarsene dalla festa, la giovane donna si era allontanata ripresentandosi però poco dopo armata, sparando dal giardino verso la casa dove si stava festeggiando. Lo sparo però colpì un terzo uomo che nulla sapeva della vicenda e che è rimasto gravemente ferito.

Secondo l’inchiesta, la donna ha sparato otto colpi contro l'abitazione, uno dei quali ha colpito un uomo seduto in veranda davanti casa. Il ferito è stato colpito da un proiettile all'addome che lo ha quasi ucciso. "La vittima era stata semplicemente invitata a una festa di Capodanno e si è ritrovata nel bel mezzo della raffica di colpi di arma da fuoco sparati da Clendenin", ha dichiarato la polizia.

Dopo gli spari, la donna poi è fuggita a bordo di un veicolo, prima di schiantarsi in curva contro un guardrail e un palo della luce dove è rimasta bloccata ed è stata quindi arrestata. La donna ha atteso ai domiciliari il processo ma ora andrà in carcere. Le autorità hanno dichiarato che in realtà l'ex marito e il fidanzato non sapevano nulla di lei e che quello stesso giorno, entrambi gli uomini erano venuti a conoscenza della relazioni che avevano con Clendenin.