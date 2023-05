Scontri a Parigi durante manifestazione per il 1 maggio: agente ferito da molotov, almeno 50 arresti Alta tensione in Francia in occasione del primo maggio: a Parigi durante la manifestazione per la festa dei lavoratori lanciati molotov e petardi. Ferito un agente di polizia, fermate 50 persone. La protesta contro la riforma delle pensioni del presidente Macron. Scontri anche a Lione.

A cura di Ida Artiaco

Altissima tensione durante il corteo per la festa dei lavoratori del primo maggio a Parigi. Decine di manifestanti che protestano contro la riforma voluta dal presidente Macron, sotto la pioggia battente, hanno lanciato petardi e molotov contro gli agenti. Uno di loro è stato anche ferito, riportando ustioni gravi.

Il ministro dell'Interno Gérald Darmanin ha condannato la violenza contro la polizia compiuta da "teppisti estremamente violenti venuti con un unico obiettivo: uccidere gli agenti e attaccare le proprietà altrui".

Diverse attività commerciali sono state danneggiate, tra cui agenzie bancarie e immobiliari, negozi e arredi urbani. A capeggiare il corteo un gruppo di soggetti vestiti di nero. Secondo le informazioni della prefettura, citata da Le Figaro, un gruppo di black block si sarebbe infiltrato all'interno della manifestazione facendo esplodere le violenze.

Al momento si contano almeno 50 arresti a seguito degli scontri e degli incidenti a Parigi. "Il prefetto, visti i danni, ha deciso di intervenire sul pre-corteo per porre fine agli incidenti e separare i manifestanti violenti dal corteo sindacale", ha dichiarato la polizia.

Il corteo, partito intorno alle 14:30 da Place de la République con circa 100mila partecipanti (500mila secondo la Confédération générale du travail) , dovrebbe raggiungere Place de la Nation. Centinaia di migliaia di persone si sono radunate in massa in Francia nel giorno della festa del lavoro per sfogare la loro rabbia contro la riforma delle pensioni del presidente Emmanuel Macron, già promulgata lo scorso 14 aprile.

Scontri si stanno verificando anche in altre città francesi, come a Lione dove circa 17mila manifestanti, secondo i numeri della Prefettura, sono scesi in piazza per protestare contro la riforma del governo. Sempre secondo la prefettura, almeno mille black block stanno provocando danni e incendi, rendendo difficile lo svolgimento della manifestazione.

In tutta il Paese sono previsti 300 cortei: 5mila poliziotti sono dispiegati nella sola Parigi, 12mila in tutto il territorio nazionale. Per la prima volta i tribunali amministrativi hanno autorizzato il contestato ricorso ai droni, per garantire la sicurezza.