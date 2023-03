Cosa prevede la riforma delle pensioni approvata in Francia e perché è diversa da quella italiana La riforma delle pensioni approvata in Francia sta scatenando una nuova ondata di proteste in tutto il Paese, ma non sarà “lacrime e sangue” come quella italiana firmata da Elsa Fornero.

A cura di Tommaso Coluzzi

Niente lacrime e sangue in Francia. O almeno, non ai livelli dell'Italia. In queste ore di nuove proteste, con Parigi messa in ginocchio tra scioperi e guerriglia urbana, i francesi scendono in piazza contro la riforma delle pensioni. Il governo ha fatto passare il testo di legge senza voto in Parlamento – sapendo di non avere la maggioranza – e ha superato indenne le mozioni di censura delle opposizioni votate ieri sera. Per Macron la riforma della previdenza era il vero grande obiettivo di legislatura, dopo i tentativi falliti in passato proprio per via delle proteste. Il sistema pensionistico francese, però, non era più sostenibile.

Il cuore della riforma è l'aumento dell'età pensionabile. La necessità era adeguare il sistema previdenziale francese all'aspettativa di vita, che è cambiata nel tempo. Più o meno ciò che è successo in Italia oltre dieci anni fa con la legge Fornero. Ma Macron e il governo hanno deciso di introdurre la riforma in maniera graduale, evitando il fenomeno degli esodati: l'età minima per andare in pensione in Francia passa da 62 a 64 anni, ma non immediatamente. In pratica l'età pensionabile aumenterà di tre mesi ogni anno per i prossimi otto, in modo da arrivare al completamento della riforma nel 2030. Inizialmente l'aumento doveva portare a 65 anni di età minima, ma si è scelto di fare un passo indietro. Almeno per ora.

La riforma delle pensioni segna anche la fine dei regimi speciali: una serie di trattamenti pensionistici di favore dedicati ai dipendenti di alcuni grandi gruppi, dalla Banca di Francia all'azienda di trasporto pubblico di Parigi. Inoltre la pensione minima sale ad almeno 1200 euro lordi al mese, cifra ricavata calcolando l'85% del salario minimo francese. C'è anche uno scivolo per chi ha cominciato a lavorare molto presto – tra i venti e i ventuno anni – che potrà andare in pensione un anno prima.