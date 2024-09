video suggerito

Schiava sessuale costretta a vivere 4 anni in una stalla: il suo stupratore le ha strappato tutti i denti Terribile storia dalla Polonia dove lo scorso 30 agosto la polizia ha arrestato un uomo di 35 anni, Mateusz Jach. È accusato di aver tenuto prigioniera una donna conosciuta online nel 2019. Le avrebbe strappato tutti i denti e anche le labbra. Dalle violenze sessuali subite sarebbe nato anche un bambino.

A cura di Biagio Chiariello

Picture: myglogow.pl

Rinchiusa in una stalla per quattro anni e costretta a soddisfare gli appetiti sessuali del suo aguzzino che sarebbe arrivato a strapparle tutti i denti e anche parte della labbra. I fatti arrivano da Glogow, in Polonia. Identificata con il suo primo nome, Małgorzata, è stata lei stessa raccontare il proprio calvario ai medici dell'ospedale dove era arrivata a seguito della slogatura di una spalla. Alle altre pazienti si è poi aperta maggiormente: a loro ha rivelato di essere stata ripetutamente violentata e torturata mentre era rinchiusa in una dependance. Dal suo carnefice ha avuto anche un bambino.

L'uomo è stato identificato come Mateusz Jach, 35 anni; la scorsa settimana è stato arrestato. "Da quello che abbiamo sentito, la ragazza ora non ha più le labbra a causa di tutto quello che le ha fatto. Il suo viso è coperto di lividi e ha solo un buco aperto [dove c'è la bocca] senza le labbra. La donna ha detto che [Jach] stava facendo una specie di esperimento su di lei. Stava sperimentando su di lei. Stava provando cose diverse su di lei". Una vicenda che ha riportato alla mente il caso di Josef Fritzl, il mostro di Amstetten.

Nel corso di quegli anni d'orrore in realtà Malgorzata sarebbe stata portata in ospedale in diverse occasioni (in una di queste ha anche dato alla luce il figlio di Jach, poi dato in adozione) ma era troppo spaventata per raccontare a qualcuno la propria situazione. "Non potevo dire la verità ai dottori, avevo paura, e lui mi ha minacciata che se mi fossi lamentata, sarebbe peggiorata ancora di più. Mi ha messo un passamontagna in modo che non vedessi dove abitavamo quando mi ha portato in ospedale" ha detto al sito di notizie locali MyGłogów.

Aveva vent'anni quando incontrò l'uomo su un sito di incontri nel 2019. Dopo una breve conoscenza online, si è recata nel villaggio di Gaiki, vicino a Glogow, in Polonia, per incontrarlo per la prima volta. Jach è accusato di averla tenuta prigioniera in un fienile in disuso precedentemente utilizzato per ospitare animali, privo di elettricità, acqua corrente o riscaldamento.

Fonti vicine all'inchiesta hanno spiegato Daily Mail: "Mentre la donna era in ospedale, ha iniziato a parlare con un'altra paziente di ciò che le era successo. Parlavano in confidenza ma la paziente ha avvisato i dottori di ciò che le era successo. È in condizioni davvero gravi, sia fisicamente che psicologicamente". Lunedì è stata trasferita da un ospedale di Glogow ad una struttura specialistica. "Non abbiamo idea di dove, ma crediamo che sia un ospedale psichiatrico", ha aggiunto la fonte.