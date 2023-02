Scende dal treno ma il cane rimane dentro, passeggero muore trascinato sui binari dal guinzaglio Tutto si è consumato i pochi attimi, l’uomo era appena sceso da un treno della metro di Washington ma il cane, per qualche motivo, è rimasto sulla carrozza mentre era agganciato a un guinzaglio legato all’uomo.

A cura di Antonio Palma

Trascinato per diversi metri dal treno da cui era appena sceso dopo che il guinzaglio del suo cane è rimasto inavvertitamente impigliato nelle porte del convoglio che ripartiva. Così un passeggero della metropolitana di Washington è morto tragicamente ieri, mercoledì 15 febbraio, in un terribile incidente avvenuto all’ora di pranzo alla stazione di Dunn Loring nella contea di Fairfax.

Il portavoce della metropolitana Ian Jannetta ha detto che l'incidente è avvenuto poco prima delle 13:30, quando è scattato l’allarme e la circolazione ferroviaria è stata interrotta lungo tutto il tratto. Secondo quanto stabilito da una inchiesta della polizia locale, l’uomo non è stato investito dal convoglio ferroviario ma trascinato lungo la piattaforma per diversi metri. Attimi terribili durante i quali l’uomo ha riportato ferite molto gravi tra cui un trauma cranico che si è rivelato fatale. La vittima, soccorsa dal personale sanitario e poi portato d’urgenza in ospedale, è morto poco dopo per le ferite riportate.

Tutto si è consumato i pochi attimi, l’uomo era appena sceso dal treno ma il cane per qualche motivo è rimasto sulla carrozza mentre era agganciato a un guinzaglio legato all'uomo. Quando le porte si sono richiuse l’uomo è rimasto sui binari e l'animale sul treno e il primo inevitabilmente ha avuto uno strattone ed è stato trascinato per diversi metri. La polizia ha detto che l'operatore del treno ha eseguito due controlli delle porte di sicurezza prima di lasciare la stazione ma il guinzaglio era troppo piccolo per far scattare l’allarme. Il cane invece non ha riportato ferite ed è stato preso in custodia dalla polizia.

Secondo le regole di servizio della metro locale, solo gli animali chiusi in un trasportino sicuro sono ammessi sui treni della metropolitana o nelle stazioni. La polizia ha detto che il cane nell'incidente a Dunn Loring non sembra essere un animale di servizio e non aveva documenti previsti dalla legge