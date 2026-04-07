Treno alta velocità Tgv si schianta contro camion militare in Francia: morto macchinista, diversi passeggeri feriti

L’incidente ferroviario a un passaggio a livello tra Béthune e Lens, nel dipartimento del Pas-de-Calais, ha causato la morte del macchinista e il ferimento di alcune decine dei 243 passeggeri che si trovavano a bordo del treno TGV.

Grave incidente ferroviario oggi in Francia dove un treno alta velocità Tgv con centinaia di persone a bordo si è scontrato con un rimorchio di un camion militare all’altezza di un passaggio a livello tra Béthune e Lens, nel dipartimento del Pas-de-Calais, causando la morte del macchinista del convoglio ferroviario e il ferimento di diversi passeggeri.

Lo schianto vicino a Mazingarbe nella mattinata di oggi, martedì 7 aprile, intorno alle 7:00, quando per motivi da chiarire il treno in transito si è trovato davanti il rimorchio di un mezzo pesante dell'esercito francese rimasto bloccato sui binari.

Lo schianto è stato inevitabile e terribile e ha causato la morte del macchinista alla guida del treno. Secondo un portavoce della prefettura locale, nell’impatto altre 27 persone sono rimaste ferite ma nessuna sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono confluite diverse squadre di soccorso tra vigili del fioco e sanitari con una maxi operazione di emergenza.

SNCF Voyageurs ha confermato a Le Parisien il decesso del macchinista e ha dichiarato che i servizi di emergenza sul posto stanno prestando soccorso ai 243 passeggeri che si trovavano a bordo del TGV. È stata istituita anche un'unità di supporto psicologico per le persone coinvolte. Sul posto si è recato anche ministro dei Trasporti, Philippe Tabarot insieme al presidente direttore generale della compagnia ferroviaria Sncf (Ferrovie Nazionali Francesi), Jean Castex.

La circolazione ferroviaria intanto è stata completamente interrotta. "A causa di un incidente a un passaggio a livello, il servizio ferroviario sulle linee Lille-Douai, Lille-Lens e Lille-Béthune è interrotto fino a metà mattinata. Le squadre di TER stanno lavorando per ripristinare il servizio ", ha comunicato l’ente ferroviario francese SNCF sul proprio sito web.

"Le squadre di SNCF Réseau sono attualmente al lavoro. Per poter intervenire sul treno, l'alimentazione elettrica è stata interrotta in tutta la tratta", spiegano le ferrovie francesi.