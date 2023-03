Scambia una casa per il B&B dove alloggia, il proprietario la trova nel letto e la uccide di botte I fatti sono avvenuti nel luglio dello scorso anno a Barmouth, in Galles. Margaret Barnes, 71enne di Birmingham, è entrata nella casa di David Redfern, 46 anni, e si è messa a suo letto. L’uomo l’ha massacrata di botte, lasciandola priva di vita sul marciapiede fuori l’abitazione. Ora è arrivata la codanna.

A cura di Biagio Chiariello

Margaret Barnes e David Redfern

Dovrà passare il resto della vita in carcere per ucciso una donna di 71 anni che aveva scambiato la sua casa per un B&B ed era entrata nel suo letto. Questa la condanna che un tribunale del Galles ha stabilito nei confronti di David Redfern, 46enne.

L'11 luglio dello scorso anno Margaret Barnes di Birmingham, aveva visitato Barmouth, località balneare del Galles nord-occidentale, prenotando un bed & breakfast. Quella sera però ha confuso il posto in cui alloggiava per la casa di Redfern, a poche porte di distanza, secondo quanto ricostruito dalla corte della corona di Caernarfon.

Quando l'uomo e la sua compagna l'hanno scoperta mentre andavano a letto, è scoppiata una lite e la 71enne è stata trascinata per i talloni giù per le scale e scaraventata fuori dalla loro abitazione. Quindi è stata presa a calci e calpestata ripetutamente sul marciapiede. Lì, sarebbe morta. La successiva autopsia ha stabilito che aveva tre costole rotte e una lesione "catastrofica" al fegato.

Redfern ha negato le accuse, ma questa settimana è stato condannato all'ergastolo (con un minimo di 14 anni prima della condizionale). Il giudice Charles Bourne ha detto all'imputato: “Accetto che devi essere rimasto molto scioccato nel trovare uno sconosciuto nella tua casa, nella tua camera da letto. Ma la tua reazione supera qualsiasi cosa si possa immaginare da una persona ragionevole".

Secondo quando ricostruito, quella sera la donna era uscita a bere con gli amici e "non riusciva a stare in piedi". Ha scambiato il suo B&b per la casa di Redfern, è entrata e si è messa a letto. Erano le 22.10. Circa 40 minuti dopo Redfern e la sua compagna sono saliti al piano di sopra. L'uomo ha inizialmente chiamato la polizia e ha chiesto agli agenti di portarla via.

Ma le cose poi sono andate "terribilmente male" dopo che è scoppiata una lite,. Redfern ha detto alla giuria di aver trovato Barnes "seduta sul letto a bere gin tonic, con la sua dentiera sul comodino".

Fuori dal tribunale, il detective Mark Pierce della polizia del Galles del Nord ha dichiarato: "Durante un processo di due settimane Redfern non ha mostrato mai rimorso, ha tentato di incolpare Margaret per le sue azioni e ha sottoposto la sua famiglia al trauma di un processo di due settimane in cui i dettagli di quella sera sono stati mostrati nei dettagli fotografici.