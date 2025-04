Santo Domingo, crolla il tetto della discoteca durante concerto di Rubby Pérez: almeno 27 morti Tragedia nella discoteca Jet Set di Santo Domingo durante un concerto del popolare cantante locale Rubby Pérez. Le operazioni di soccorso sono in corso, con circa 150 persone trasportate in ospedale. Le cause del disastro sono ancora sotto indagine. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Biagio Chiariello

Almeno 27 vittime e oltre 150 feriti: questi i numeri drammatici del crollo che ha colpito la discoteca Jet Set di Santo Domingo, avvenuto nelle prime ore della notte. L'incidente si è verificato mentre all'interno del locale si stava esibendo il celebre cantante di merengue Rubby Pérez, che, purtroppo, è tra i feriti. Lo riferiscono le autorità locali. "Finora abbiamo 27 morti", ha detto ai giornalisti Juan Manuel Mendez, direttore del Centro operativo di emergenza (COE).

La notizia del crollo è stata diffusa dal direttore del Centro delle operazioni di emergenza (Coe), Juan Manuel Méndez, che ha comunicato i primi aggiornamenti sulla situazione attraverso i media locali. Secondo quanto riportato, le operazioni di soccorso sono tuttora in corso, con squadre di vigili del fuoco e volontari che scavano tra le macerie in un disperato tentativo di recuperare eventuali sopravvissuti.

Méndez ha sottolineato che, nonostante gli sforzi incessanti, le ricerche sono complicate dalla vastità dei detriti e dalla struttura instabile del luogo, che continua a rappresentare un grave pericolo per i soccorritori. Le autorità locali hanno dichiarato che sono stati effettuati oltre 150 trasferimenti in ambulanza verso diversi ospedali della capitale, ma la cifra potrebbe non rappresentare il totale dei feriti, poiché alcune ambulanze hanno trasportato più di una persona per volta. Si stima che, oltre ai feriti trasportati, molti altri abbiano ricevuto cure sul posto prima di essere trasferiti in strutture sanitarie.

Nel frattempo, le cause del crollo non sono ancora state chiarite, ma le autorità locali hanno avviato un'indagine per determinare se ci siano stati fattori strutturali o negligenze nella manutenzione del locale. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver avvertito un forte rumore prima del disastro, seguito dall'improvviso crollo del tetto che ha travolto decine di persone. L'incidente ha sconvolto la comunità locale, lasciando nella paura e nel dolore i cittadini di Santo Domingo, che hanno assistito impotenti all'accaduto.

Le forze dell'ordine e i servizi di emergenza continuano a lavorare senza sosta, e la speranza di trovare altre persone vive sotto le macerie è ancora viva, sebbene il tempo non sia dalla loro parte. Le autorità hanno anche attivato un numero di emergenza per i familiari delle vittime e dei feriti, che cercano informazioni sui loro cari. La tragedia ha scosso profondamente l'intera nazione, e ci si attende una risposta istituzionale per chiarire le cause e fare luce su quanto accaduto in una delle discoteche più frequentate della capitale.