Salva un uomo disabile dall’auto in fiamme, poi si ritrovano in tv: “Non ho fatto nulla di speciale” A Dallas Tammi Arington, 42enne del Mississippi, ha salvato la vita di Dennis Brown, 58enne paralitico bloccato dalle fiamme in una auto. I due si ricongiungono giorni dopo grazie a un’intervista su Fox 4. “Ti porterò fuori a cena” promette l’uomo.

A cura di Matteo Pelliccia

La parabola del buon samaritano in salsa texana. È quanto accaduto a Dallas, terza città dello stato americano dopo Houston e San Antonio. Qui Dennis Brown, 58enne texano, gravemente disabile a causa di una paralisi dalla vita in giù, è stato salvato da un'auto in fiamme da Tammi Arington. La donna proviene dal Mississippi e si trovava in visita a un amico nel Texas.

Arington ha trascinato Brown fuori dall'auto prima che le fiamme avvolgessero completamente il veicolo, dotato di un dispositivo di controllo manuale che gli consentiva di guidare. Brown, a causa della grave paralisi di cui soffre, utilizza una sedia a rotelle dall'età di 22 anni.

"Mi rendo conto solo adesso: Tammi mi ha salvato la vita"

Dopo lo scoppio dell'incendio, di cui non sono state ancora accertate le cause (probabilmente un guasto o un malfunzionamento del motore) i due si sono allontanati rapidamente dall'auto, finché i vigili del fuoco locali non hanno spento le fiamme.

Il 58enne è ancora scioccato dall'accaduto: "Mi sto rendendo conto solo adesso del pericolo che stavo correndo" ha detto Brown, intervistato dai media locali. "Se non fosse stato per Tammi, non so come avrei fatto a salvarmi". Inizialmente Brown non era riuscito ad identificare Arington. L'uomo ha detto che "in tutto quel caos, inizialmente non sono riuscito a chiederle il nome, ero troppo scosso".

L'intervista in televisione

La donna, 42enne, ha replicato che "semplicemente mi sono trovata al posto giusto nel momento giusto: mi è capitato di vedere la sua testa muoversi un po' dal poggiatesta e poi ho capito che c'era qualcuno lì dentro".

Il ricongiungimento tra i due è avvenuto quando Brown ha accettato, poco tempo dopo, di essere intervistato dal canale televisivo Fox 4. La sua speranza era che la diffusione della notizia permettesse di svelare l'identità della persona che gli aveva salvato la vita.

“Si è messa in pericolo per salvarmi. Mi ha trascinato fuori dalle fiamme, vorrei rintracciarla per dirle grazie" ha detto Brown in televisione. Un'amica di Arrington, vedendo la notizia, ha messo al corrente la donna, che si è poi messa poi in contatto con Fox 4.

"Non ho fatto nulla di speciale"

Brown, dopo aver finalmente incontrato Arrington, ha affermato di "avere intenzione di portare Arrington e la sua amica fuori a cena" la prossima volta che sarà in città. La risposta di Arrington non si è fatta attendere: "Non penso di avere fatto niente di speciale".