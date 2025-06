Uomo gravemente ustionato ritrovato vicino all’auto in fiamme: è giallo in Sardegna

Un uomo di 69 anni, originario di Guasila e già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato gravemente ustionato lungo la ex statale 131 a Sestu, vicino a una Toyota Corolla in fiamme. Soccorso in condizioni critiche, è stato trasferito al Centro grandi ustionati di Sassari. I carabinieri indagano sulle cause dell’incendio e sull’eventuale coinvolgimento di terzi.