Restituisce l’auto noleggiata, ma dimentica dentro la nipotina di 2 anni: nonno arrestato I fatti sono avvenuti all’aeroporto di Daytona Beach, in Florida. La piccolina è stata salvata in tempo: era sotto choc, molto accaldata e in lacrime quando è stata trovata da un dipendente della struttura. Il nonno è in carcere.

A cura di Biagio Chiariello

Ha lasciato la nipotina di neanche 2 anni da sola sul sedile posteriore di un'auto per almeno 45 minuti. I fatti sono avvenuti lunedì 10 ottobre nei pressi dell'aeroporto internazionale di Daytona Beach, in Florida. Il nonno, 62enne, è stato arrestato, come confermato dall'ufficio dello sceriffo della contea di Volusia.

"La bambina era spaventata e accaldata, ma fortunatamente in buona salute quando è stata presa in cura dai paramedici", si legge in un comunicato ufficiale. La temperatura del parcheggio era di circa 26° quel giorno. "Un dipendente Hertz ha riferito che la bambina è stato trovato in un veicolo chiuso a chiave nel parcheggio per la restituzione delle auto", hanno detto le autorità.

"Quando gli agenti sono arrivati, hanno trovato l'impiegato che portava in braccio la bambina, il cui viso era accaldato e striato di lacrime secche, ma respirava normalmente", ha detto l'ufficio dello sceriffo.

Il veicolo è stato riconsegnato alle 17:13. Lunedì, il personale dell'aeroporto ha provato a mettersi in contatto con la persona che aveva noleggiato l'auto ma senza successo. "Poi è arrivata una chiamata dalla madre della bambina, che aveva appena saputo che suo padre aveva lasciato la figlia nell'auto a noleggio, non a casa sua, come richiesto. La madre si stava recando immediatamente all'aeroporto per ricongiungersi con sua figlia", hanno detto le autorità.

La bambina è stata restituita alla madre e il caso è stato segnalato al Dipartimento per l'infanzia e la famiglia.

È emerso che David Towner, 62 anni, di Port Orange, aveva fatto da babysitter a sua nipote e l'aveva lasciata nell'auto a noleggio, hanno confermato gli investigatori, citando interrogatori e filmati di sicurezza dell'aeroporto.

"Towner era pieno di rimorsi, sta collaborando con gli agenti", ha detto l'ufficio dello sceriffo. È accusato di abbandono di minori ed è detenuto nella prigione della contea di Volusia con una cauzione di $ 2.500, secondo i registri della prigione.

Lo sceriffo Mike Chitwood rilascerà "un premio cittadino ai dipendenti Hertz coinvolti nell'incidente", ha affermato il dipartimento.