Resta intrappolato sul tapis roulant del resort sciistico in Giappone, bimbo di 5 anni muore in ospedale

Un bimbo di 5 anni è morto in Giappone dopo essere rimasto intrappolato in un tappeto mobile di un impianto sciistico. Il tapis roulant viene usato normalmente negli resort sciistici per trasportare gli snowboarder su brevi tratti di strada, di solito in lieve salita. Il bimbo sarebbe rimasto incastrato con il braccio destro all'interno del sistema di avvolgimento della passerella.

Il minore era con la famiglia a Otaru, nei pressi di Hokkaido. Subito dopo l'incidente, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno liberato il minore privo di sensi. L‘intervento ha richiesto circa 40 minuti e il tutto è avvenuto sotto gli occhi della madre del bambino, la prima ad aver allertato i soccorritori.

Il piccolo sarebbe deceduto per le gravi ferite riportate poco dopo il suo ingresso in ospedale. Il bambino sarebbe rimasto incastrato in seguito a una caduta mentre cercava di scendere dalla passerella automatica lunga 30 metri che collega il parcheggio del resort con una delle piste da scii disponibili per gli ospiti.

L'incidente ha sollevato non poche critiche sul design dei tapis roulant automatici per le piste da scii. La passerella è stata installata sei anni fa, è larga solo 60 cm ed è sprovvista di corrimano. Il meccanismo di sicurezza, sempre stando a quanto emerso in queste ore, era guasto.

La madre del bimbo aveva premuto il pulsante di arresto e quello di emergenza per liberare il figlio, ma il macchinario non ha lasciato la presa. Secondo gli ispettori di sicurezza, arrivati sul posto qualche settimana prima del fatto per un controllo di routine, il sistema di sicurezza aveva funzionato correttamente.

La polizia di Hokkaido ha dato il via a un'indagine che potrebbe portare alle accuse di negligenza professionale per lo staff del resort. Secondo quanto testimoniato da alcuni ospiti della struttura, il tapis roulant in questione sarebbe da anni fonte di preoccupazione per i turisti, che lo vivono come instabile e non sicuro durante i loro viaggi.