Regno Unito. Muore investita da un’ambulanza, stava aspettando il bus alla fermata Il dramma è avvenuto nella mattinata di ieri nel villaggio di Salfords, nel Surrey. Sul posto sono giunti poliziotti, paramedici e vigili del fuoco ma purtroppo non è stato possibile salvare la vita della 40enne. La polizia ha aperto un’inchiesta per chiarire le dinamiche e le eventuali responsabilità dell’incidente.

A cura di Biagio Chiariello

Una donna inglese di 40 anni è morta dopo essere stata investita da un'ambulanza mentre era in attesa ad una fermata del bus nel villaggio di Salfords, nel Surrey. Sarebbe morta sul colpo. Secondo quanto ricostruito, il mezzo di soccorso della South East Coast Ambulance si stava dirigendo verso l'East Surrey Hospital quando è finito nella pensilina dell'autobus su Brighton Road verso le 9:20 (ora locale) di ieri 5 agosto. La strada principale, che collega l'ospedale con la città di Redhill al Gatwick Hospital, è stata chiusa al traffico in direzione nord dalle 18:30.

"Sembra che l'ambulanza abbia sterzato a sinistra sul marciapiede e si è schiantata contro la fermata dell'autobus" ha dichiarato il giornalista di SurreyLive, James Flanders. "Parte della fermata dell'autobus è rimasta incastrata sul lato dell'ambulanza. I frammenti di vetro sono dappertutto sulla strada e frammenti di luci e il paraurti anteriore sono sparsi sulla scena".

La polizia ha aperto un'inchiesta per chiarire le dinamiche e le eventuali responsabilità dell'incidente. "A seguito di una collisione che ha coinvolto un'ambulanza un pedone su Brighton Road, Salfords, alle 9:20 di oggi, possiamo confermare che purtroppo il pedone è morto sul posto. Vorremmo porgere le nostre sincere condoglianze alla famiglia coinvolta in questo momento difficile" ha dichiarato un portavoce della South East Coast Ambulance.

"Stiamo facendo appello ai testimoni dell'incidente", ha aggiunto un portavoce della polizia. “Purtroppo, nonostante i migliori sforzi dei paramedici, una donna di 40 anni è stata dichiarata morta sul posto. I suoi parenti più prossimi sono stati informati e stanno ricevendo supporto dai nostri ufficiali".