Una coppia è stata arrestata in relazione all'omicidio del bambino che stava cercando di adottare. Leiland Corkill, un anno, è stato preso in cura subito dopo la sua nascita nel dicembre 2019. In seguito ha vissuto con i futuri genitori adottivi a Barrow-in-Furness, Regno Unito, ma il 6 gennaio è avvenuto il dramma: i paramedici sono stati chiamati nella proprietà dove il piccolo viveva dopo che il Leiland era stato vittima di un "grave infortunio". Il piccolo è stato portato all'ospedale pediatrico Alder Hey di Liverpool con un grave trauma cranico, ma è morto il giorno successivo. Un uomo di 34 anni e una donna di 37 sono stati arrestati con l'accusa di omicidio, aggressione, maltrattamenti e negligenza, come confermato dalla polizia. Entrambi sono stati rilasciati su cauzione. Il sovrintendente capo del detective Dean Holden ha dichiarato: "Due persone sono state arrestate nell'ambito di un'indagine in corso sulla tragica morte di un bambino di un anno a Barrow. È in corso un'indagine da parte di un team dedicato di detective e altri specialisti al fine di stabilire le circostanze complete della morte in piena collaborazione con il medico legale".

Secondo quanto accertato, la madre naturale di Leiland, Laura Corkill, 37 anni, ha visto regolarmente suo figlio mentre era in corso il processo di adozione. La sua nonna naturale, Yvonne Corkill, 57 anni, ha detto che sia lei che sua figlia erano al suo fianco quando è morto. È stato sepolto nella loro città natale di Whitehaven, in Cumbria. La nonna ha detto domenica al Sun: "È orribile. Era un ragazzino allegro e gioioso e non possiamo credere a quello che è successo. Ero lì quando è nato e ci sono stata alla fine. Non posso credere che tutto questo sia successo solo a un anno di distanza dalla sua nascita. È troppo da sopportare".

Al momento del decesso di Leiland era sotto osservazione del Cumbria County Council, che era stato precedentemente criticato per la morte di Poppi Worthington, 13 mesi, nel dicembre 2012. Un'inchiesta ha scoperto che Poppi era stata abusata sessualmente da suo padre Paul Worthington, ma "gli errori dei servizi sociali e della polizia gli hanno evitato accuse in relazione alla sua morte". John Readman, direttore esecutivo di People at Cumbria County Council, ha dichiarato in una dichiarazione: "Questo è un caso profondamente angosciante e i nostri pensieri sono con la famiglia del bambino. Possiamo confermare che era accudito dall'Amministrazione locale e al momento della sua morte era stato affidato a genitori adottivi. Il consiglio di contea, come parte del Cumbria Safeguarding Children Partnership, ha raccomandato che venga effettuato un riesame di salvaguardia completamente indipendente."