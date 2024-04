video suggerito

Re Carlo sta bene e torna in pubblico dopo le cure per il cancro, l’annuncio della Casa Reale L’annuncio ufficiale della casa Reale britannica sulle condizioni di Carlo smentisce le voci di un peggioramento del Sovrano che si erano diffuse nei giorni scorsi. Re Carlo si sta curando per un cancro, scoperto dopo essersi sottoposto ad un intervento di routine alla prostata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

30 CONDIVISIONI condividi chiudi

Re Carlo e Camilla

Re Carlo sta bene e torna in pubblico, l’annuncio è stato dato dalla Casa Reale britannica oggi, smentendo le voci di un peggioramento del Sovrano che si erano diffuse nei giorni scorsi. “Sua Maestà il Re tornerà presto a svolgere compiti pubblici dopo un periodo di cure e recupero in seguito alla recente diagnosi di cancro” spiega un comunicato ufficiale di Buckingham Palace, rivelando che Carlo e Camilla compariranno insieme in un evento ufficiale martedì prossimo.

Re Carlo si sta curando per un cancro, scoperto dopo essersi sottoposto ad un intervento di routine alla prostata, ma si sta riprendendo. I medici hanno dato al sovrano il permesso di tornare a svolgere compiti pubblici per la prima volta grazie ai progressi compiuti finora nelle cure che fanno ben sperare per una sua guarigione. Dopo aver partecipato ad alcuni eventi limitati al chiuso, il primo appuntamento pubblico sarà molto significativo perché avrà luogo in un ospedale specializzato nella cura del cancro in un evento volto a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della diagnosi precoce e a mettere in risalto la ricerca su questo tipo di malattie

“Per contribuire a celebrare questo traguardo, martedì prossimo il re e la regina effettueranno una visita congiunta a un centro per la cura del cancro, dove incontreranno medici specialisti e pazienti" spiegano infatti dalla Casa Reale. La visita all'ospedale sarà solo il primo di una serie di eventi già programmati dopo il via libera dei medici al ritorno alla vita pubblica di Carlo. "Questa visita sarà la prima di una serie di impegni esterni che Sua Maestà intraprenderà nelle prossime settimane” assicurano infatti da Londra.

Leggi anche Re Carlo vede le nuove banconote col suo volto e si prepara a tornare agli impegni ufficiali in pubblico

Tra gli altri appuntamenti pubblici già fissati anche l'incontro con i reali giapponesi a giugno. "Il Re e la Regina ospiteranno le Loro Maestà l'Imperatore e l'Imperatrice del Giappone per una visita di Stato a giugno, su richiesta del governo di Sua Maestà. Con l'avvicinarsi del primo anniversario dell'Incoronazione, le Loro Maestà rimangono profondamente grate per la gentilezza e gli auguri che hanno ricevuto da tutto il mondo durante le gioie e le sfide dell'anno passato" prosegue l'annuncio.

Insieme all'annuncio, la Casa Reale ha anche pubblicato un nuovo ritratto del 75enne Carlo, e della consorte Camilla. Lo scatto fotografico, che li ritrae felici e sorridenti nei giardini di Buckingham Palace, è stato scattato il 10 aprile scorso, il giorno dopo il loro anniversario di matrimonio.