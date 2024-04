video suggerito

Re Carlo vede le nuove banconote col suo volto e si prepara a tornare agli impegni ufficiali in pubblico Nel giorno in cui al Sovrano inglese sono state presentate le nuove banconote col suo volto, da Londra arriva la notizia che Buckingham Palace sta preparando una ricca agenda di impegni per Re Carlo, a partire dalla fine di questo mese di aprile, che segneranno il suo ritorno in pubblico dopo la cura per il cancro.

A cura di Antonio Palma

Re Carlo presto potrebbe tornare agli impegni ufficiali in pubblico dopo la cura per il cancro. La notizia arriva nel giorno in cui al Sovrano inglese sono state presentate le nuove banconote col suo volto. A rivelarlo è Sky News, secondo cui Buckingham Palace sta preparando una ricca agenda di impegni per il Re Carlo a partire dalla fine di questo mese di aprile e per tutto il mese prossimo. La notizia, se confermata, sarebbe un'altra importante indicazione che le cure del Sovrano stanno andando bene dopo la sua prima uscita pubblica di fine marzo, in occasione della funzione di Pasqua, quando si è mostrato alla folla e ha stretto le mani dei presenti.

Da quando è stata annunciata la sua diagnosi di cancro a febbraio, Re Carlo ha ridotto tutti gli impegni e abolito quelli pubblici, così come gli è stato consigliato dai dottori per proseguire le sue cure. Nei pochi eventi in cui è stato ritratto, però, le sue condizioni sono apparse sempre abbastanza buone tanto che ora dal Palazzo Reale avrebbero deciso di allungare la lista degli impegni ufficiali che vedono la presenza di più persone con il Sovrano.

Non si tratta di un ritorno in pieno all'attività precedente, ma di un maggiore impegno nei suoi doveri di Re mentre prosegue la sua terapia ambulatoriale con sedute settimanali. Si tratterebbe di un progressivo ritorno alla quotidianità prima di un via libera a una visita ufficiale di due settimane in Australia a ottobre con la regina Camilla. Una notizia confortante per la Casa Reale che sta affrontando anche la situazione molto più delicata della principessa Kate che invece ha sospeso da tempo ogni uscita per continuare le sue cure per un tumore.

Re Carlo potrebbe dunque tornare all'attività piena proprio mentre entreranno in circolo le nuove banconote col suo volto, previste entro giugno prossimo. Oggi, come da tradizione, a Buckingham Palace al Re sono state consegnata le prime emissioni delle nuove banconote da 5, 10, 20 e 50 sterline che mostreranno il suo ritratto. Il Re, a cui è stato regalato un set di banconote con i numeri di serie 00001, ha descritto il design come "molto elegante".

Re Carlo non ha più preso parte a grandi impegni pubblici dopo la diagnosi di cancro, ma ha continuato a partecipare a eventi privati, come questo incontro in cui gli sono state mostrate le banconote da Andrew Bailey, governatore della Banca d'Inghilterra.