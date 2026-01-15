Raro diamante blu da 41,82 carati trovato in una miniera in Sudafrica: potrebbe valere 40 milioni di euro

Accedi a contenuti speciali, newsletter e podcast: gratis per 14 giorni .

Scoperto nella miniera di Cullinan, in Sudafrica, un raro diamante blu da 41,82 carati. Potrebbe valere oltre 30-40 milioni di euro. Petra Diamonds, la compagnia che ha trovato la pietra, valuta la vendita nei prossimi mesi tramite asta internazionale o trattativa privata.

Foto Petra Diamonds (LinkedIn)

Un raro diamante blu, da 41,82 carati, è stato scoperto nella famosa miniera di Cullinan, a nord di Pretoria, capitale del Sudafrica. A fare l'annuncio del prezioso ritrovamento è stata Petra Diamonds, una compagnia diamantifera con sede nel Regno Unito che opera in diversi Paesi africani.

La pietra, recuperata durante normali operazioni di estrazione la scorsa settimana e individuata nei processi standard di selezione, è attualmente sottoposta ad analisi dettagliate per valutarne il pieno potenziale, si legge sui quotidiani esteri.

Classificata come ‘Type IIb', una categoria nota per la sua purezza e per la capacità di condurre elettricità, la gemma è considerata tra le più pregiate al mondo per colore e qualità.

Secondo gli esperti, il suo valore potrebbe superare i 30-40 milioni di euro una volta tagliata e certificata. Petra Diamonds sta valutando se vendere la nuova pietra tramite asta internazionale o trattativa privata nel corso del 2026.

Una volta lucidato, il diamante perderà peso in carati ma guadagnerà valore grazie alla brillantezza e alla qualità del taglio. Dopo l'incredibile annuncio, il titolo Petra è salito di oltre il 17%.

A quanto si apprende, diamanti così grandi e di questa qualità vengono trovati solo una o due volte per decennio. Inoltre, quasi tutti i grandi diamanti blu della storia provengono dalla miniera di Cullinan.

Immagine di repertorio.

Infatti, questo luogo è celebre per aver prodotto nel 1905 il Cullinan Diamond. Si tratta del più grande diamante grezzo mai scoperto, che oggi fa parte dei gioielli della Corona britannica.

Tra i precedenti record figurano l'Oppenheimer Blue (14,62 carati, circa 53 milioni di euro) e il Blue Moon of Josephine (12,03 carati, circa 45 milioni di euro), entrambi battuti all'asta a Ginevra.

Lo scorso novembre il "Mellon Blue", un diamante blu da 9,51 carati incastonato in un anello, era stato venduto all'asta sempre a Ginevra per oltre 25 milioni di dollari. L'annuncio era arrivato dalla nota casa d'aste Christie's, che sottolineava come per questa pietra di "purezza eccezionale" il prezzo era in linea con le stime iniziali.