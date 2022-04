Il diamante blu più grande del mondo venduto all’asta per 57 milioni di dollari Il raro diamante ribattezzato “The De Beers Cullinan Blue”, era stato trovato nella miniera di Cullinan in Sud Africa nel 2021. A contenderlo all’asta quattro super ricchi.

Che il suo valore era enorme lo sapevano tutti quando è stato messo all'asta così come era noto il fatto che in pochi si sarebbero combattuti per averlo ma questo non ha impedito a un gruppetto ristretto di super ricchi di sfidarsi in una serie di rilanci che hanno fatto schizzare il prezzo finale del diamante bene oltre la base di partenza, a oltre 57 milioni e mezzo di dollari. Stiamo parlando del "The De Beers Cullinan Blue", il diamante blu più grande del mondo mai messo all'asta. L'enorme gemma a gradini da 15,10 carati è stata venduta a Hong Kong dopo una guerra di offerte durata otto minuti che ha visto contendersi la pietra preziosa tra quattro aspiranti acquirenti, secondo quanto ha comunicato Sotheby's, la case d'asta che ha battuto l'oggetto.

L'offerta vincente ha superato ampiamente la sua stima massima di 48 milioni di dollari ed è arrivata da un acquirente anonimo per telefono che alla fine ha sborsato 450.925.000 Dollari di Hong Kong pari a circa 54.8 milioni di euro. Il raro diamante, che è stato trovato nella miniera di Cullinan in Sud Africa nel 2021, del resto aveva raggiunto il punteggio più alto in base al quale vengono giudicati i diamanti colorati. Secondo una dichiarazione di Sotheby's, il Gemological Institute of America (GIA) ha classificato il gioiello come " "fancy vivid blue", la classificazione del colore più alta, che è stata assegnata a non più dell'1% dei diamanti blu presentati all'organizzazione. "Nessuno ha mai superato i 15 carati, rendendo l'aspetto di questa gemma impeccabile, un evento storico di per sé" ha dichiarato la casa d'aste.

Il prezzo finale di The De Beers Cullinan Blue però non è un record visto che ha mancato di poco il record per il diamante blu più costoso mai venduto all'asta. Quel titolo è ancora detenuto dall'"Oppenheimer Blue" da 14,62 carati, venduto nel 2016 con un prezzo finale superiore di circa 70mila dollari